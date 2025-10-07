Calles cortadas y estacionamiento prohibido desde este martes en Valencia por las celebraciones del 9 d'Octubre La ciudad sufrirá alteraciones en el tráfico con motivo de la celebración del Día de la Comunitat

Sara Bonillo Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 11:59 | Actualizado 12:17h.

La ciudad de Valencia celebra este 9 d'Octubre un amplio programa de actividades y actos por toda la ciudad. Desde el Ayuntamiento de Valencia han publicado las calles que se verán afectadas y las alteraciones que puede sufrir el tráfico.

Este miércoles, víspera del 9 d'Octubre está previsto el disparo de un castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo a las 23.59 horas en el puente de Montolivete. Esto supondrá que ese día a las 6.00 horas se cerrará ese paso al tráfico en sentido hacia Instituto Obrero.

Además, desde el martes, a partir de las 22.00 horas, estará prohibido estacionar a ambos lados del paseo de la Alameda, desde el puente del Regne y hasta la plaza de Europa y desde la plaza de Europa hasta el puente del Assut de l'Or, al igual que a ambos lados de Profesor López Piñero, entre la plaza de la Maratón y la rotonda de la avenida de la Plata-Alcalde Reig.

Por otro lado, se cortará el acceso a Valencia desde la V-15 entre las 22.30 horas de la noche de este miércoles y hasta la 1.00 del jueves 9 de octubre. Ese día, los actos previstos en el centro de la ciudad empezarán a las 12.00 horas con la bajada de la Reial Senyera desde el balcón del Ayuntamiento y el inicio de la Procesión Cívica, que transcurrirá por la plaza del Ayuntamiento, la calle de San Vicente Mártir, y la plaza de la Reina hasta la Catedral de Valencia.

Tras pasar por este templo para la celebración del Te Deum, la comitiva de la Procesión Cívica seguirá el recorrido previsto, por la plaza de l'Almoina, la calle de la Barcella, la plaza de la Reina y la calle de la Paz hasta llegar a la plaza de Alfons el Magnànim, donde se llevará a cabo la ofrenda floral ante la estatua de Jaume I. Tras ello, la procesión regresará al consistorio por las calles Pintor Sorolla y Barcas. Al finalizar la Procesión Cívica, la Pirotecnia Tamarit disparará una 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento a las 14.00 horas.

El tráfico en el centro de Valencia también se verá afectado por los actos que se realizarán por la tarde. A las 17.00 horas comenzará la XXI Entrada de Moros y Cristianos, que recorrerá la plaza de Tetuán y las calles Paz, Poeta Querol y Barcas hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento y Marqués de Sotelo. Previamente, a las 16.00 horas, se celebrará la Bajada de Gloria, donde las escuadras recorrerán el mismo itinerario pero en sentido contrario.

Este año la entrada tendrá la participación especial, como «gesto de solidaridad y unión», de comparsas de poblaciones afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024, entre ellas de Massanassa, Manises, Riba-roja, Sedaví, Benetússer, Quart de Poblet, Chera, Paiporta, Catarroja y Aldaia, ha detallado el consistorio.

Por la tarde del jueves, se desarrollarán también, de 18.00 a 22.00 horas, las manifestaciones convocadas por la Fundación de Escola Valenciana y por la Coordinadora Obrera Sindical.

La primera saldrá desde la plaza de San Agustín e irá por las calles Xàtiva, Colón, Cerdán de Tallada hasta la plaza de Alfons el Magnànim. La segunda irá desde la plaza de San Agustí por Xàtiva, Colón, Porta de la Mar y Navarro Reverter hasta la plaza de América.

Afecciones en la EMT

El Ayuntamiento de València ha destacado que los cortes de tráfico que se efectuarán por el desarrollo de todos estos actos, afectarán a recorridos de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

El consistorio recomienda consultar los desvíos de las líneas de la EMT que se verán afectadas en la sección 'Última Hora' de la página web de esta compañía pública EMT, en su App y en sus redes sociales.