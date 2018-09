La feria del marisco abre hoy sus puertas en Valencia Feria del marisco. / LP Permanecerá junto a la antigua Estación del Grao hasta el 14 de octubre ÁLEX SERRANO Viernes, 21 septiembre 2018, 18:31

La feria del marisco MarisGalicia abre hoy sus puertas tras varios días de conversaciones con el Ayuntamiento de Valencia, que el pasado 8 de septiembre impidió al certamen gastronómico instalarse en la antigua Estación del Grao al esgrimir informes del Síndic de Greuges que instaban a que no se celebraran más eventos en ese punto por las molestias vecinales. Permanecerá abierta en horario de 12.30 a 16.30 horas y de 19.30 a 23.30 horas de lunes a domingo hasta el próximo 14 de octubre.

«El Ayuntamiento ha reconocido su error», ha indicado la organización de la feria en un comunicado, que apunta que los informes municipales señalan que «el suelo sobre el que pretende implantarse la actividad es una propiedad privada que todavía no tiene el uso público que le asigna el planeamiento, por lo que el técnico que suscribe entiende que no es competencia de este Servicio de Ocupación del Dominio Público Municipal». El Servicio de Actividades, asimismo, «ha finalizado todas sus comprobaciones resultando favorable», ha señalado la organización. En una rueda de prensa la pasada semana, el concejal de Dominio Público, Carlos Galiana, recordaba que la autorización había sido denegada «en varias ocasiones» a lo largo de todo el verano. El edil ha rechazado hacer declaraciones al respecto.

«Sabíamos que teníamos razón y que la resolución era errónea e injusta. Estamos muy contentos de poder abrir las puertas de nuestro evento y poder seguir promocionando la cultura de nuestra tierra, Galicia», explica Manuel

Gómez, coordinador del evento. «El mayor daño que esto nos ha supuesto, además del económico, es a nuestra imagen y nuestra reputación. Llevamos 10 años recorriendo las principales capitales de España y siempre somos bienvenidos. Es la sexta edición en Valencia, pero hay otras ciudades que llevamos visitando 10 años», argumenta Gómez.

«Hemos recibido más de 3.000 mensajes de apoyo entre nuestras redes sociales y nuestro teléfono de información. Algunas llamadas nos han llegado incluso a emocionar. No sabíamos el tantísimo cariño que nos tienen los valencianos y las valencianas, y nos lo han demostrado con su apoyo», exclama orgulloso el coordinador del evento. «Además, cientos de personas se han acercado al terreno a darnos ánimo in situ. Ha sido increíble». Mañana, sábado, a las once de la noche MarisGalicia convoca a toda la ciudad de Valencia para celebrar juntos un espectáculo del Conxuro de la Queimada para ahuyentar a los malos espíritus.

Algunos de los platos que los asistentes podrán saborear estos días serán: arroz de marisco, buey cocido, pulpo a feira o percebes gallegos, entre una variada carta que ofrecerá más de 25 recetas típicas de Galicia. «El marisco lo traemos directamente del mar a diario en camiones-piscina, sin intermediarios. Esto hace posible, por una parte, que tenga una calidad excepcional y por otra, nos permite ofrecerlo a los comensales por unos precios económicos», afirma Gómez. «Al decir marisco y Galicia poco más podemos añadir. Los que acudan a MarisGalicia van a tener el mejor marisco al mejor precio», comenta Gómez.

«Aquellos que se acerquen van a apreciar el ambiente de una lonja gallega. Con música folclórica como telón de fondo y los sabrosos platos en la mesa, los comensales se sentirán como si estuvieran en Galicia», explica.