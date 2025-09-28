Empujón a los carriles bici en Valencia: seis grandes avenidas en marcha

El Ayuntamiento de Valencia sabe que el avance de la bicicleta y también del patinete eléctrico en la ciudad es imparable. Pase lo que pase, ... hay miles de personas que no volverán al coche porque han entendido que es mucho más cómodo, limpio y barato hacerlo en bici. Es por eso que el Consistorio ha empezado, o terminado en algún caso, las obras en grandes avenidas de la ciudad para dotarlas de más carriles bici.

Ahí están Archiduque Carlos, Tres Forques, San Vicente, Gaspar Aguilar, Doctor Tomás Sala y Joaquín Navarro. Además, se ha ejecutado una ciclocalle en Agustí Alamán, a espaldas de la Universitat Politècnica de València. De esta manera, se ha uniformado toda la vía en una calle de un carril por sentido, y con estacionamiento en cordón bien definido. Tal como establece la Ordenanza de Movilidad, las bicicletas tienen prioridad de paso sobre los vehículos en las ciclocalles, en las que la velocidad máxima de circulación se limita a 30 km/h. Al eliminar el carril bici sobre la acera que había hasta este momento, se recupera espacio peatonal.

Una de las obras más importantes que tiene entre manos el Consistorio es el carril bici de Archiduque Carlos. Su primer tramo entró en funcionamiento la pasada semana. En concreto, son 300 metros que van desde avenida del Cid hasta la calle del Músico Ayllón, conectando con los carriles bici de sendas vías. El conjunto de la actuación alcanza al resto de la avenida del Archiduque Carlos hasta la avenida de Tres Cruces, y el Camino Nuevo de Picaña hasta la intersección con las calles de San Isidro y dels Gremis. Los operarios siguen trabajando en el resto de las obras que, una vez finalizadas, permitirán sumar 2.266 metros a la red ciclista de la ciudad, concretamente en los barrios de Sant Isidre, Safranar, Vara de Quart, Tres Forques y Patraix. Las obras concluirán en noviembre.