Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primitiva de hoy sábado: cinco afortunados se reparten 200.000 euros
Dos usuarios, en el anillo ciclista del centro de Valencia. JL BORT

Empujón a los carriles bici en Valencia: seis grandes avenidas en marcha

El Ayuntamiento impulsa nuevos viajes y ciclocalles para fomentar el transporte sostenible con la movilidad en tela de juicio

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:57

El Ayuntamiento de Valencia sabe que el avance de la bicicleta y también del patinete eléctrico en la ciudad es imparable. Pase lo que pase, ... hay miles de personas que no volverán al coche porque han entendido que es mucho más cómodo, limpio y barato hacerlo en bici. Es por eso que el Consistorio ha empezado, o terminado en algún caso, las obras en grandes avenidas de la ciudad para dotarlas de más carriles bici.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent
  2. 2

    El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Paseo por la casa de Torrent que será hogar de una influencer
  5. 5

    Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja
  6. 6 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  7. 7 Mompó exhibe músculo en Buñol y carga contra el Gobierno: «Cuando toca remangarse, hacen lo que mejor saben: el perro»
  8. 8

    El botellón toma el centro de Valencia
  9. 9

    Los hackers que atacaron el sistema de riego de Valencia: de la Casa Real al Ayuntamiento
  10. 10 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Empujón a los carriles bici en Valencia: seis grandes avenidas en marcha

Empujón a los carriles bici en Valencia: seis grandes avenidas en marcha