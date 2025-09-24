Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón corteja a Vox con el apoyo a los presupuestos de 2026 en el horizonte
Los contenedores en la calzada y todo preparado para iniciar el tramo final de Tres Forques. LP

Paciencia en la avenida Tres Forques de Valencia: llegan las obras del carril bici

Hasta finales de octubre, la calzada verá reducidos sus carriles después de que se inicie la fase que desemboca en la avenida de las Tres Cruces

Félix Bogotá

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:14

Las obras ya han llegado a la avenida Tres Forques de Valencia. Paciencia para vecinos y conductores hasta finales de octubre. El motivo, la ... ampliación de la red de carriles bici en la capital. El proyecto se inicio a principios de septiembre en el tramo más próximo a la avenida Pérez Galdós, que también está en obras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  3. 3

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  4. 4 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  5. 5 Este es el horno que ha sido premiado con el mejor pan de Valencia
  6. 6 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  7. 7 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  8. 8 Mompó, a Bielsa: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?»
  9. 9

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  10. 10 El juez aprecia indicios delictivos en el organizador del Medusa por la muerte de un joven y 20 heridos en un temporal de viento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Paciencia en la avenida Tres Forques de Valencia: llegan las obras del carril bici

Paciencia en la avenida Tres Forques de Valencia: llegan las obras del carril bici