Paciencia en la avenida Tres Forques de Valencia: llegan las obras del carril bici

Las obras ya han llegado a la avenida Tres Forques de Valencia. Paciencia para vecinos y conductores hasta finales de octubre. El motivo, la ... ampliación de la red de carriles bici en la capital. El proyecto se inicio a principios de septiembre en el tramo más próximo a la avenida Pérez Galdós, que también está en obras.

Desde hace unos días, las vallas y las máquinas ya han tomado toda la avenida, hasta la intersección con la avenida de las Tres Cruces para finalizar la obra, o al menos así figura en la señalítica informativa, hasta el 30 de octubre.

Las obras van a provocar la reducción del número de carriles para circular. De hecho, los contenedores han tenido que ser ubicados en mitad de la calzada, lo que condiciona el tráfico rodado. Uno de los conflictos con los que habrá que lidiar es con las paradas del autobús y con el cruce con la calle Archiduque Carlos, uno de los puntos conflictivos de la avenida.

Este carril bici, una vez esté finalizado, unirá Vara de Quart con la avenida Pérez Galdós. Un eje de casi cuatro kilómetros que conectará los barrios de la Fuensanta, Vara de Quart, Nou Moles, Tres Forques y Patraix. Este nuevo carril bici conectará con el de la plaza de la Colonia Española de México, la calle de Llanterners, la avenida de Tres Cruces, y las calles María Zambrano, Turís y Maestro Bellver, con la ciclocalle de la calle Chiva, con la calle Cuenca, la avenida de Pérez Galdós y el carril bici de Archiduque Carlos.

El trazado será bidireccional en un primer tramo de 713 metros, desde la calle de Llanterners hasta la avenida de Tres Cruces, con una anchura de 2,50 metros, y segregado de la calzada. En cambio, en un segundo tramo, de 3.174 metros de longitud, desde Tres Cruces hasta la avenida de Pérez Galdós, tendrá 1,50 metros de anchura y discurrirá por los dos sentidos de la calzada de forma unidireccional, con lo que se pierde un carril de circulación por sentido.

El coste de la actuación asciende a 1.295.984,48 euros y cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation, con una ayuda del 90% de su presupuesto base.