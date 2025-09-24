Abierto el primer tramo del nuevo carril bici de la avenida Archiduque Carlos La puesta en marcha afecta a 300 metros de longitud entre la avenida del Cid y la calle del Músico Ayllón | La obra completa estará concluida a finales de noviembre

Valencia ha abierto el primer tramo del nuevo carril bici de Archiduque Carlos. El trazado en cuestión alcanza los 300 metros de longitud y comprende desde avenida del Cid hasta la calle del Músico Ayllón, conectando con los carriles bici de sendas vías. El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha visitado las obras en ejecución, y ha recordado que el conjunto de la actuación alcanza al resto de Archiduque Carlos hasta la avenida de Tres Cruces, y el Camino Nuevo de Picaña hasta la intersección con las calles de San Isidro y dels Gremis.

Los operarios siguen trabajando en el resto de las obras que, una vez finalizadas, permitirán sumar 2.266 metros a la red ciclista de la ciudad, concretamente en los barrios de Sant Isidre, Safranar, Vara de Quart, Tres Forques y Patraix. Las obras concluirán previsiblemente a finales del próximo mes de noviembre.

La ejecución de este nuevo carril bici surge de la acción ciudadana a través de los presupuestos participativos DecidimVLC, en su edición 2020-2021. Tal como establece el proyecto de obras, todo el trazado del nuevo carril bici es bidireccional, con una anchura de 2,50 metros, y discurre segregado de la calzada, salvo en puntos concretos como las paradas del autobús y la mediana de la avenida Tres Cruces. Las obras, que se llevan a cabo según la normativa de accesibilidad, incluyen la instalación de avisadores acústicos para invidentes y descontadores en los pasos de peatones más largos o concurridos.

La empresa responsable de ejecutar el proyecto es la firma Guerola Áridos y Hormigones SL, adjudicataria por un importe total de 954.383,57 euros. Se trata, tal como ha recordado el concejal Carbonell, de una actuación concesionaria de una ayuda del 90% de su presupuesto base (sin IVA) a través de los fondos europeos Next Generation, dentro del 'Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia'.

Además de este nuevo carril bici en ejecución, desde el Servicio de Movilidad se han habilitado dos nuevos pasos de peatones semaforizados en la avenida del Archiduque Carlos, a la altura de los números 15 y 41. También se ha repintado y ampliado un tercer paso, a la altura de la bifurcación con las calles Enguera y Músico Ayllón, lo que permite mejorar notablemente la permeabilidad entre los barrios de Patraix y de Tres Forques, y especialmente los itinerarios hacia el CEIP 8 de marzo.