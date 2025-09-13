Así será la transformación de la calle San Vicente: las bicis le ganarán un carril al coche El Ayuntamiento arrancará este mes la reestructuración de los viales de circulación hacia Doctor Tomás Sala, entre Giorgeta y el bulevar sur

El Ayuntamiento de Valencia, a través del servicio de Movilidad, iniciará este mes las obras del nuevo itinerario ciclista que discurrirá por San Vicente Mártir, desde la intersección con Maestro Sosa hasta la avenida Doctor Tomás Sala, y conectará con los carriles bici de sendas vías y con los de Roís de Corella, la avenida Giorgeta, la calle Dolores Alcaide y el carril bici, también en proceso de ejecución, de Joaquín Navarro.

Será un carril bici bidireccional, sobre un trazado de 1.600 metros de longitud, que discurrirá fundamentalmente segregado por la calzada y pegado a la acera oeste. En esta avenida, además, se pretende realizar una reestructuración de los carriles de circulación, con sólo un carril dirección hacia la avenida Doctor Tomás Sala, entre Giorgeta y el bulevar sur.

El proyecto, nacido de los presupuestos participativos DecidimVLC 2017, y adjudicado a la empresa Pavasal Empresa Constructora SAU por un importe de 657.420,50 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, es concesionario de una ayuda del 90% de su presupuesto base (sin IVA), a través de la Unión Europea y de los fondos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Carril bici también en Tres Forques

Esta actuación se une otra cercana en la avenida de Tres Forques, que transcurrirá íntegramente por esta calle y unirá Vara de Quart con la avenida Pérez Galdós. Este nuevo eje ciclable, de casi 4 kilómetros de longitud, conectará los barrios de la Fontsanta, Vara de Quart, Nou Moles, Tres Forques y Patraix.

El trazado será bidireccional en un primer tramo de 713 metros, desde la calle de Llanterners hasta la avenida de Tres Cruces, con una anchura de 2,50 metros, y segregado de la calzada. En cambio, en un segundo tramo, de 3.174 metros de longitud, desde Tres Cruces hasta la avenida de Pérez Galdós, tendrá 1,50 metros de anchura y discurrirá por los dos sentidos de la calzada de forma unidireccional, con lo que se pierde un carril de circulación por sentido.