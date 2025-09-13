Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Agentes de la Policía Local de Valencia durante un control a patinetes eléctricos. J. L. BORT

Patrullas policiales a bordo de patinete en Valencia

La nueva unidad de la Policía Local contará con una decena de agentes y vehículos más rápidos para vigilar carriles bici y el tránsito de VMP sobre aceras

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:49

A pie, en moto, en coche, incluso a caballo y ahora en también a bordo de patinete eléctrico. No se extrañen si dentro de no ... mucho ven a agentes de la Policía Local de Valencia montados sobre estos vehículos de movilidad personal (VMP), que en los últimos años han ganado más peso en la movilidad urbana llevando aparejado un notable aumento de accidentes en el que se ven involucrados. De hecho, el año pasado protagonizaron 1.034 siniestros en la capital del Turia, un 25% más de incidentes de este tipo que tuvieron lugar en Madrid. La decena de agentes que, como mínimo, conformarán esta nueva unidad policial dispondrán de patines que podrán superar los 25 kilómetros por hora, la velocidad máxima permitida, para perseguir a los infractores de las normas viales e incrementar la seguridad.

