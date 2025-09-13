Patrullas policiales a bordo de patinete en Valencia

A pie, en moto, en coche, incluso a caballo y ahora en también a bordo de patinete eléctrico. No se extrañen si dentro de no ... mucho ven a agentes de la Policía Local de Valencia montados sobre estos vehículos de movilidad personal (VMP), que en los últimos años han ganado más peso en la movilidad urbana llevando aparejado un notable aumento de accidentes en el que se ven involucrados. De hecho, el año pasado protagonizaron 1.034 siniestros en la capital del Turia, un 25% más de incidentes de este tipo que tuvieron lugar en Madrid. La decena de agentes que, como mínimo, conformarán esta nueva unidad policial dispondrán de patines que podrán superar los 25 kilómetros por hora, la velocidad máxima permitida, para perseguir a los infractores de las normas viales e incrementar la seguridad.

La alcaldesa María José Catalá anunció esta revolucionaria medida para reforzar la seguridad, uno de los ejes sobre los que la primera edil seguirá trabajando a lo largo de la segunda mitad de su mandato, en el debate sobre el estado de la ciudad del pasado jueves. Mediante esta iniciativa se pretende incrementar los niveles de protección tanto de peatones, conductores y ciclistas, en palabras de la propia Catalá.

Según expresó la alcaldesa, será un «servicio adaptado» a los nuevos patrones de movilidad en los que la circulación en los distintos tipos de VMP «está creciendo y hay que adoptar medidas».

Fuentes municipales desgranan a LAS PROVINCIAS algunos de los aspectos que tendrá esta nueva unidad policial como el hecho de que la unidad estará compuesta, como mínimo, por una decena de efectivos y que entre sus tareas se encontrarán perseguir las infracciones viales que comentan los patinetes, como circular sobre aceras, zonas peatonales, partes de la calzada por las que no deben transitar así como vigilar que no hagan acto de presencia por los viales de la ciudad VMP que hayan modificado sus condiciones de fabricación.

La reacción municipal ante esta problemática viene derivada de que en Valencia se hayan duplicado los siniestros viales de VMP en apenas cuatro años tras haber pasado de 414 en 2020 a 1.034 en 2024. Además, la lesividad de los incidentes en los que estaban implicados patinetes o bicicletas este índice se disparó hasta el 77,08% y 78,17 % respectivamente, es decir, en tres de cada cuatro. La evolución del número de heridos en accidentes de VMP evidencia su vulnerabilidad: en 2022 la cantidad de víctimas fue de 549, en 2023 alcanzó las 644 y en 2024 llegó a 717. Incremento sin frenos.

Los patinetes de los agentes podrán superar los 25 kilómetros por hora, la velocidad máxima permitida para estos VMP

El citado informe policial también recogía los puntos negros con mayor concentración de accidentes de VMP y bicicletas en 2024 fueron Guillem de Castro, con 45; Jardín de Turia, con 42; avenida del Puerto, con 40; Blasco Ibáñez, con 39; Alameda, con 39; Primado Reig, con 36; Constitución, con 33; Tarongers, con 31; o Hermanos Machado, con 30.

Campaña de concienciación

Consciente de esta problemática, la Policía Local inició una campaña de concienciación destinada a incidir en que los usuarios de los patinetes respeten las aceras como espacio de la vía reservado para los peatones, la utilización correcta de los pasos peatonales, la convivencia en las calles de uso compartido, la conducción responsable y sin distracciones, el empleo de casco de protección y el control contra el uso de auriculares o la investigación de la alcoholemia y las drogas en la conducción.

Asimismo, también se hizo hincapié en la detección de aquellos vehículos eléctricos no aptos para circular por las vías al exceder las características de un VMP o que los grupos de turistas que se desplacen en bicicleta o patinete eléctrico por la ciudad no excedieran las 15 personas.

Cabe recordar también que el cuerpo policial local adquirió un dispositivo 'cazapatinetes' con el que los agentes de la Policía Local llevaron a cabo más de 300 revisiones dentro de la citada campaña, desarrollada durante el mes de febrero, entre los días 11 y 28 .

En concreto, se efectuaron un total de 308 controles en los que se inspeccionaron 3.226 vehículos de este tipo, 602 de los cuales eran bicicletas y 2.624 patinetes eléctricos. Las conclusiones de los controles fueron claras a este respecto: el 34% de los vehículos controlados habían cometido algún tipo de infracción vial registrándose 1.089 sanciones. Es decir, dejando una media de 60 multas al día.

Además, recientemente la Universitat Politècnica de València (UPV) se ha subido al carro de medidas para incrementar la seguridad vial sobre este tipo de vehículos con la instalación de radares para controlar su velocidad en la calle Xàtiva y la plaza de Zaragoza.