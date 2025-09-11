Valencia tendrá 190 nuevos agentes de Policía Local para blindar la ciudad

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no ha podido esperar al inicio del debate sobre el estado de la ciudad para realizar una batería ... de anuncios a sus políticas que marcarán la agenda política de este próximo curso. Entre todas las iniciativas mencionadas, la alcaldesa ha asegurado que se incorporarán 190 nuevos agentes de Policía Local para blindar la ciudad. Estos efectivos se sumarán a dos cuerpos diferentes dentro del Cuerpo municipal de policía. Hasta 108 nuevos agentes formarán parte de la llamada policía de barrio, mientras otros 80 efectivos se incorporarán a la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención de la Policía Local (USAP).

La alcaldesa ha reunido a los periodistas desplazados al Ayuntamiento de Valencia hasta su despacho. Allí, antes de iniciarse el Pleno extraordinario de este jueves, Catalá ha presentado tras un atril con la palabra 'SEGURIDAD' que uno de los pilares de su nuevo curso político será mejorar la vigilancia en la ciudad para aumentar el bienestar de los valencianos. En este sentido, ha realizado anuncios acerca del mantenimiento y mejora del sistema de agua potable de la ciudad, pero también se ha centrado en la Policía Local de Valencia.

A este respecto, María José Catalá ha anunciado la incorporación de estos casi 190 nuevos agentes. La alcaldesa ha indicado que la mejora de la seguridad de los barrios de la ciudad es uno de los pilares fundamentales de su legislatura, y ha especificado que estos agentes vienen a reforzar las tareas de vigilancia contra actividades que atentan contra el descanso de los residentes, como puede ser el botellón. Además, mejorará el patrullaje por barrios. Catalá ha asegurado que los 108 agentes que se incorporan a este equipo comenzarán este mismo otoño, al igual que los otros 80 que lo harán en la USAP.

La alcaldesa ha recordado que Valencia lidera el descenso de la criminalidad de las grandes ciudades españolas, al cierre del segundo trimestre sigue descendiendo, en este caso un 6% menos, un descenso tres veces superior que la media en España y el doble que la Comunitat. Sin embargo, la alcaldesa ha indicado que el Ayuntamiento de Valencia «quiere seguir mejorando en materia de seguridad, y por eso desarrollamos este aumento de los efectivos».