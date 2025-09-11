Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Policía Local en la avenida Pérez Galdós. Iván Arlandis

Valencia tendrá 190 nuevos agentes de Policía Local para blindar la ciudad

Catalá anuncia que sumará 108 efectivos nuevos para patrullar los barrios y otros 80 que se incorporarán en la USAP

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:52

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no ha podido esperar al inicio del debate sobre el estado de la ciudad para realizar una batería ... de anuncios a sus políticas que marcarán la agenda política de este próximo curso. Entre todas las iniciativas mencionadas, la alcaldesa ha asegurado que se incorporarán 190 nuevos agentes de Policía Local para blindar la ciudad. Estos efectivos se sumarán a dos cuerpos diferentes dentro del Cuerpo municipal de policía. Hasta 108 nuevos agentes formarán parte de la llamada policía de barrio, mientras otros 80 efectivos se incorporarán a la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención de la Policía Local (USAP).

