Recreación con el nuevo diseño de uno de los nuevos restaurantes de la playa de la Malvarrosa.

Recreación con el nuevo diseño de uno de los nuevos restaurantes de la playa de la Malvarrosa. LP

Los chiringuitos que vienen en Valencia: más paelleros y salones y cocinas más amplias

En la planta superior de los restaurantes de la Malvarrosa se combinará el espacio cerrado y acristalado con terrazas al aire libre

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:31

Los nuevos restaurantes de la playa de la Malvarrosa serán la 'envidia' de los compañeros del sector, ya que van a cambiar los actuales locales ... azulados del paseo, por unos nuevos donde habrá muchos más paelleros y unas cocinas en algunos casos el doble de grandes.

