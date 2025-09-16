Los chiringuitos inician su adiós en Valencia

Si se encuentra con mesas, sillas y armarios apilados a las puertas de algunas arrocerías del paseo marítimo de Valencia no es porque estén de ... mudanza para irse a otro sitio, ni tampoco van a cerrar para nunca más abrir. Lo que sí van a hacer es transformarse, para dar el salto a edificios más acordes con el siglo XXI: más sostenibles y con módulos acristalados que permitirán reducir cemento y tener mejores vistas al mar.

De hecho, estos días están vaciando ya el local del restaurante El Bobo, el que está más cerca del límite con la Patacona.

Precisamente esta arrocería es la primera de las doce que se van a derribar para instalar un nuevo edificio modular 3D que se ha construido en la fábrica de la firma Casas InHAUS y que se implantará en el paseo en una sola jornada, si bien luego se precisas entre tres o cuatro meses para poner las instalaciones de luz, agua y gas.

El derribo de El Bobo se hará la última semana de septiembre y, como detalla el propietario, Javier Arnal, «estamos ya sacando los últimos muebles para dejarlo totalmente vacío».

Los derribos y construcciones se han planificado de forma escalonada «para que siempre haya seis de los doce locales abiertos, para dar servicios a los clientes», detalla José Miralles, presidente de la Asociación de Hosteleros de la Playa de la Malvarrosa (Apholema).

Las dos siguientes arrocerías que están en la lista de las primeras actuaciones son La Murciana y La Alegría de la Huerta. «Si el primer derribo, en El Bobo, se hará la última semana de septiembre, los otros dos irán seguidos en octubre y noviembre», explica Miralles.

Los edificios modulares «vendrán al 80% de terminación en fábrica, se pone en un día y luego se precisan tres o cuatro meses para poder hacer las conexiones de desagües, luz o aire acondicionado», añade Miralles.

El primero de los locales que mude de piel podrá inaugurarse previsiblemente para el mes de febrero y los otros dos durante el mes de marzo, con el fin de estar listos para la temporada alta de Fallas y Semana Santa.

Renovación completada en marzo de 2027

Para no realizar obras de derribos en plena temporada alta, la segunda tanda para demoler los restaurantes llegará tras el verano de 2026 y el reto marcado es que los doce estén totalmente renovados en marzo de 2027.

Cabe recordar que los restaurantes podrán utilizar la primera planta como restaurante, de forma que se amplía la superficie de las instalaciones. Además, la superficie de ocupación máxima edificada pasa a ser de 229,30 metros cuadrados, con una terraza superior de 144 metros cuadrados cubiertos y cerrados con acristalamiento y de 85 metros cuadrados descubiertos.

Esto se traduce en que si hasta ahora dan servicio a unos 120 comensales, con la habilitación de la primera planta, llegarán a unos 200 comensales. «Y hemos calculado que esto se traducirá en más de cien puestos nuevos de trabajo entre los doce locales y el objetivo es que funcionen tanto de día como por la noche porque el turismo en Valencia ha crecido mucho», añade Miralles.

También se podrá mejorar el diseño de estos inmuebles, con una cubierta con planos inclinados, para facilitar la instalación de placas fotovoltaicas, y estos se colocarán sobreelevados del suelo a una altura de 50 centímetros, para hacer frente a la subida progresiva del nivel del mar y para evitar inundaciones en la época de temporales marítimos o de grandes tormentas.

En la mayoría de las cocinas de estos restaurantes de la playa se va a ampliar el número de fogones destinados para hacer paellas. Y es que se va a doblar el tamaño de las cocinas para poder trabajar acordes a la demanda actual.

Es importante destacar que cada uno de los hosteleros va a hacer una inversión privada de entre 800.000 euros y un millón de euros y el tiempo que tienen para rentabilizarlo es de 20 años, ya que han pasado 10 de los 30 años estipulados.