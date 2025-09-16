Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Restaurante El Bobo de la playa de la Malvarrosa, primero que se derribará.
Restaurante El Bobo de la playa de la Malvarrosa, primero que se derribará.

Restaurante El Bobo de la playa de la Malvarrosa, primero que se derribará. J. L. Bort

Los chiringuitos inician su adiós en Valencia

Tres arrocerías de la playa retiran mobiliario para proceder a los derribos| Los primeros locales de la Malvarrosa que darán el salto al siglo XXI con edificios acristalados con vistas del mar estarán listos en febrero y marzo

Lola Soriano Pons

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:57

Si se encuentra con mesas, sillas y armarios apilados a las puertas de algunas arrocerías del paseo marítimo de Valencia no es porque estén de ... mudanza para irse a otro sitio, ni tampoco van a cerrar para nunca más abrir. Lo que sí van a hacer es transformarse, para dar el salto a edificios más acordes con el siglo XXI: más sostenibles y con módulos acristalados que permitirán reducir cemento y tener mejores vistas al mar.

