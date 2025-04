El Ayuntamiento expedienta a Vox por una pancarta que anuncia el acto con Abascal del sábado

El Ayuntamiento de Valencia ha expedientado a Vox después de que el partido que dirige Santiago Abascal colgara un pancarta en la que anuncia ... la visita de su presidente a la ciudad del próximo sábado. La tramitación administrativa que se ha seguido es la misma que la Junta Municipal de Ciutat Vella siguió con las pancartas que PSPV y Compromís colocaron en el edifico municipal de las calles Convento San Francisco y Periodista Azzati y que, al menos en el caso de los socialistas, ha terminado con una multa de 3.000 euros. Estas pancartas reclamaban el corredor verde o pedían la dimisión de Mazón.

Los hechos se remontan al pasado 26 de marzo, cuando un técnico de la Junta Municipal de Ciutat Vella realizó una inspección del edificio de la calle Navellos, número 9, donde tiene su sede Vox por una denuncia de una pancarta en la fachada, sujeta al balcón del primer piso. Tras la visita, el Ayuntamiento notificó a Vox que el Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella prohíbe la publicidad exterior en todo el ámbito del Plan Especial «por suponer una agresión a la escena y el paisaje urbano y ocasionar un notable deterioro respecto de la percepción y valores del ámbito protegido», según establece el citado documento.

En la notificación, con carácter previo a la orden de retirada que daría lugar a un expediente sancionador, el Ayuntamiento da a Vox un plazo de 10 días de trámite de audiencia para que presente alegaciones, plazo que todavía está en vigor. La sanción dependerá de si la infracción se considera leve o grave.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, había denunciado este jueves por la mañana que mientras Catalá ha obligado a la oposición «a retirar pancartas perfectamente legítimas que pedían la dimisión de Mazón o que apoyaban reivindicaciones vecinales como el Corredor Verde de los balcones de los grupos municipales, permite que Vox mantenga una lona publicitaria de un acto con Abascal en su sede de Ciutat Vella a pesar de que está prohibido por las ordenanzas municipales de publicidad«.

«María José Catalá no solo nos ha obligado a retirar pancartas absolutamente legítimas del grupo municipal sino que, además, nos quiere sancionar con 3.000 euros. Y todo lo hace excusándose en que no se cumple con la normativa que impide poner publicidad en Ciutat Vella», ha apuntado. No obstante, ha continuado Sanjuan, el gobierno municipal no tiene la misma actitud con Vox, a quien consiente que haga publicidad de las entradas de un acto de partido. «En su sede, que está en plena Ciutat Vella, tiene una lona publicitaria de un acto con Abascal para el que, además, vende entradas a 25 euros y, por eso, como Partido Socialista vamos a denunciar al Ayuntamiento esta lona a ver si María José Catalá se atreve también a decirle a Vox que tiene que quitar esa pancarta y le sanciona con 3.000 euros o es que a lo mejor con la ultraderechita no se atreve esta cobarde», ha continuado Sanjuan, con un tono inusitadamente duro.

El responsable socialista ha cuestionado la actitud del gobierno de Catalá, «que persigue a la oposición, impidiéndoles expresar su apoyo a iniciativas que cuentan con un amplio respaldo vecinal como es el Corredor Verde o la solicitud de dimisión a Mazón por su negligencia durante el 29O que causó la muerte de 228 valencianos con la dana».