El Ayuntamiento empieza ya a cobrar el recibo de impuesto de construcción a los edificios religiosos sin uso de culto Irene Marsilla La concejalía de Hacienda asegura que recaudará 1,5 millones de euros y que sigue estudiando el cobro del IBI a estos colectivos LOLA SORIANO Viernes, 13 julio 2018, 15:03

El Ayuntamiento de Valencia ya ha comenzado a enviar los recibos del Impuesto sobre Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO) a los edificios de la Iglesia que no están destinados al culto. Según ha confirmado hoy el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, «el envío de los recibos del ICIO con una retroactividad de hasta cuatro años ya se han salido del Ayuntamiento». El edil ha matizado que «no se trata sólo de edificios que estén a nombre de una congregación religiosa y que no estén destinados al culto, también se está remitiendo a cualquier edificio que hasta ahora se acoge a la ley de mecenazgo para no pagar, sea de cualquier confesión religiosa o sea un banco. No se trata de edificios sólo de la Iglesia Católica, sino todos los que se camuflen en la ley de mecenazgo y ejerzan una actividad lucrativa y tenga una posición de ventaja por una misma actividad«.

El Ayuntamiento espera recibir alrededor de 1,5 millones de euros por estos cobros del ICIO a edificios principalmente de uso hospitalario o de educación superior, es decir, universitario.

A la pregunta de cuándo iniciará el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de estos edificios de la Iglesia, ha explicado que «estamos en ello. Es complicado, pero hay sentencias que nos apoyan. La cuestión es que estos organismos seguramente lo recurrirán y estamos viendo las fórmulas para hacerlo lo mejor posible».

El edil de Hacienda también ha anunciado que se congelan los impuestos y las tasas este año. «No vamos a subir el IBI» y, además, incluyen como novedad «poder hacer los pagos en tres fechas: el 30 de marzo; 31 de abril y el 30 de septiembre y podrán lograr una bonificación del 2%».

En cuanto a la ordenanza fiscal, Vilar ha indicado que han incluido tres novedades. «La primera que las artes escénicas que programen al menos un tercio de la programación en valenciano tendrán una reducción del IBI del 50%. La segunda es un estímulo fiscal para el IBI agrario. Si tienen el cultivo en producción tendrán la reducción máxima del IBI del 95%. Y en tercer lugar, las personas con movilidad reducida que hagan obras en inmuebles para mejorar la accesibilidad tendrá la bonificación del 90%«.

Por otro lado, el concejal de Hacienda ha explicado que están haciendo efectiva la refinanciación de 130 millones de euros. «El cincuenta por ciento de esta cantidad lo pagamos a euroibor más un punto y la otra mitad a euroibor más medio punto y lograremos ahorrar dos millones de euros de interés».