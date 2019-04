El Ayuntamiento concluye las obras de rehabilitación del Casinet del Cabanyal Fachada del edificio del Casinet del Cabanyal con el letrero original. / damián torres Aumsa insonoriza el inmueble para evitar molestias por los ensayos de Unión de Pescadores y recupera el cartel original de la fachada LOLA SORIANO Viernes, 5 abril 2019, 00:07

valencia. Uno de los símbolos más singulares del Cabanyal, el edificio del Casinet, inaugura mañana su sede tras un proceso de rehabilitación que comenzó en 2017 y que ha sacado a la luz el esplendor de esta construcción creada en 1909 por Juan Bautista Gosálvez.

Este trabajo de la concejalía de Desarrollo Urbano, que dirige Vicent Sarrià y que ha coordinado la empresa municipal Aumsa, ha devuelto el tono original a la fachada, recayente a Pintor Ferrandis, Progreso y José Benlliure. Se ha rescatado un letrero y se han respetado las decoraciones de cerámica.

En el interior se ha realizado una intervención integral porque la estructura estaba en malas condiciones. Se ha habilitado un espacio bajo cubierta que estaba tapado y se ha repuesto el tejado original.

Como explica Enrique Martínez Díaz, técnico de Aumsa, había que lograr un nivel acústico óptimo, para que cuando ensayara la banda no causara molestias. Se han puesto aislamientos en el suelo y en el techo y se han creado cuatro aulas con forma de cubo, que no tocan las paredes, para no transmitir el sonido.

En la parte superior hay una sala de juntas y un mirador que permite ver las clases y se ha cuidado hasta el último detalle, con luminarias colgadas que forman un pentagrama o un mirador que simula un arpa.

La inauguración, como adelanta la presidenta, Milagros Parra, se hará mañana a las 19 horas y acudirán autoridades, antiguos presidentes y directores de la banda. Durante este periodo hacían los ensayos en el salón parroquial de la iglesia de Los Ángeles y las clases en el colegio Santiago Apóstol. Cabe recordar que el proyecto de rehabilitación ya se contempló con el gobierno del PP, pero el Ministerio de Cultura frenó la prolongación de Blasco Ibáñez y se paralizó esta actuación.

Como novedad, Unión de Pescadores acaba de cerrar la operación de compra de un edificio colindante para en un futuro habilitarlo como sala de conciertos.