WhatsApp: cómo leer los mensajes y no aparecer «en línea» Justin Sullivan / AFP Existen varios trucos para evitar que nuestro interlocutor sepa que estamos conectados LAS PROVINCIAS Jueves, 21 febrero 2019, 19:34

En muchas ocasiones escribimos a alguien en WhatsApp y nos sentimos molestos cuando la otra persona ha leído el mensaje y no contesta a pesar de aparecer «en línea». Otras veces somos nosotros los que no podemos o no queremos contestar pero nos preocupa que nuestro interlocutor se moleste.

Por suerte, existen varios trucos para no sentirnos obligados a responder al momento y evitar que nuestro estado sea el de conectado.

Modo avión

Una de las formas de leer los mensajes sin ser vistos en la aplicación móvil es activar el socorrido 'modo avión'. Entonces podremos entrar libremente en los chats sin que la otra persona lo sepa.

Además, podremos contestar con tranquilidad, pues el mensaje no llegará hasta que volvamos a estar en activo. Eso sí, hay que recordar cerrar la aplicación antes de quitar el 'modo avión' para no ser descubiertos.

Notificaciones emergentes

Las notificaciones emergentes nos permiten leer los mensajes de WhatsApp con el móvil bloqueado y sin abrir la aplicación, dado que nos aparecerán como una ventana sobre la pantalla.

Es otra manera de consultar el chat, que hasta que no se pulse, no nos permitirá entrar y aparecer conectados.

Aplicaciones externas

Aparte, también existen herramientas externas que, aunque conllevan que nos las instalemos en nuestro teléfono inteligente (con el consumo de memoria y datos que suponen), nos permiten realizar esta misma acción sin tener que deshabilitar la conexión de nuestro terminal. Es el caso de Lectura Privada para WhatsApp, Unseen o Invisibles.