Así va la World War Bot 2020: España amplía la conquista del mundo Mapa del mundo virtual el 11 de junio de 2019. / @worldwarbot Este algoritmo que simula la guerra mundial está arrasando en twitter y ya tiene una legión de seguidores LP.ES VALENCIA Martes, 11 junio 2019, 13:02

España y El Salvador están muy cerca de dominar en mundo. Al menos el mundo virtual. La World War Bot 2020, una idea creada por un desarrollador italiano que quería ironizar sobre los bots de internet y que está arrasando en twitter, está viviendo una de sus fases decisivas. Esta Guerra Mundial virtual es en realidad un bot automático que genera publicaciones al azar y mediante el cual los países van conquistando territorios. No tiene en cuenta factores como la geopolítica o la economía, simplemente escoge un territorio al azar y establece que conquiste el territorio más cercano calculado a partir de su centro aproximado.

De momento no es un bot interactivo (todavía no, al menos, explican el creador, Michael O., así que no se pueden enviar solicitudes para obtener un resultado específico y saber cómo va cada país. La Guerra empezó en el año 2102 y simula la conquista de países del tradicional juego de mesa del 'Risk' y desde el principio, hace más de 1275 tuits, España se ha mostrado como un gran dominador mundial. Tanta es la pasión que ha desatado, que se se han creado clones para España e Italia. Y en España La Rioja ha ganado la Guerra Civil Bot tras conquistar todo el territorio nacional.

En el mes de junio la guerra se ha situado eya en el año 2122, y las últimas conquistas de España han sido Malawi, Mongolia, Barbados y Bermudas, aunque El Salvador ha recuperado esta última y Camboya le ha quitado las islas Maldivas.

Como se puede ver, españa ya domina toda Europa, gran parte de África, Canadá, Oriente Próximo y ahora se ha lanzado a la conquista de Asia, mientras que El Salvador es el gran dominador de América.

Así funciona World War Bot, según sus creadores

- Se elige un territorio aleatorio (no país / provincia soberana)

- Si el territorio elegido no está controlado por su propietario original, existe la posibilidad de que obtenga la independencia.

- La probabilidad es 1 en 12+ (turno actual / 10)

- Si la independencia no ocurre, encuentra el territorio más cercano y todos los territorios para los que está más cerca.

- La distancia se calcula en los centroides (posición promedio de todos los puntos en la figura)

- Uno de esos territorios se elige al azar, con igualdad de oportunidades, y se conquista de inmediato. No hay batalla.

- Repite el proceso hasta que solo queda un país.

- Cuando se buscan los territorios para los cuales el atacante se considera el más cercano, en realidad busca si está en su top 4 más cercano.