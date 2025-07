Manual de cómo escribir un buen 'prompt' (instrucciones para la IA)

Mar Georga Martes, 8 de julio 2025, 02:18 Comenta Compartir

La habilidad de escribir un buen 'prompt' para que la inteligencia artificial sea capaz de crear exactamente lo que se le está pidiendo se ha convertido en un arte en sí mismo. Incluso están surgiendo nuevas profesiones como resultado de la necesidad de dominar estas tecnologías, entre las que se incluye la técnica del 'prompt engineering', además de diversos especialistas en ética, ciberseguridad, 'big data', 'blockchain' o tecnologías financieras.

La misión del 'ingeniero en instrucciones para la inteligencia artificial' ('prompt engineer') es la de potenciar la aplicación de los modelos lingüísticos de la IA generativa mediante la creación y evaluación de los comandos (instrucciones 'prompts'), en busca de los más óptimos. Aunque se trata de una disciplina bastante amplia, en el presente artículo se ofrecerán algunos consejos bastante útiles que ayudarán a obtener mejores resultados en el uso de la IA por parte de cualquier usuario.

Consejos para escribir un buen 'prompt'

1. Directo al grano, con una redacción estilo telegrama

Esto puede parecer obvio pero todavía hay personas que se dirigen a la inteligencia artificial como si estuviesen entablando una conversación con una persona. Aunque pueda resultar difícil al principio, es mejor evitar los saludos o las preguntas y escribir directamente la imagen de lo que se quiere lograr. Evitar comienzos del tipo «Hola, ¿podrías por favor indicarme una lista de lugares donde comer?» o «Buenas tardes, me gustaría crear una imagen en la que aparezca un elefante».

La redacción más efectiva es aquella directa y concisa, estilo telegrama: 'Un elefante navegando en el mar en un barco de color rosa. Tiene una expresión feliz en su rostro, mira hacia el horizonte'. Además, según qué herramientas, como por ejemplo ocurre con MidJourney, se ofrecerán resultados más precisos si escribe en inglés.

2. Pedirle a la IA que asuma un rol

Esto sirve de gran utilidad en aquella situaciones en las que se necesita que el 'chatbot' como puede ser ChatGPT elabore un texto u ofrezca una solución a un problema. Antes que nada, se necesita dibujarle una situación a la herramienta, y pedirle que cumpla con un rol específico. Por ejemplo, se le puede pedir que actúe como si fuera un experto en una materia, idioma o profesión. «Actúa como un profesor de idiomas con dominio absoluto del español y del inglés y mantén una conversación conmigo en inglés como si yo fuera tu alumno. Corrige mis errores y explica por qué no son correctos».

3. Añadir contexto

Al igual que en el punto anterior se le pedía que cumpliera con un rol específico, también puede resultar de gran utilidad esbozarle un contexto de por qué se necesita su ayuda y cuál es la situación (se pueden seguir las 5W del Periodismo: Qué, Quién, Cuándo, Dónde y Por qué). Por ejemplo, siguiendo con la línea de los idiomas, podría ocurrir que se necesita practicar el idioma del inglés porque pronto se va a visitar la ciudad de Dublín en Irlanda, por lo que se le podría pedir que actuara como una persona local, con su jerga y expresiones propias de la zona.

«El próximo lunes me voy de viaje a Dublín, por lo que necesito practicar el inglés de la zona, con sus expresiones y 'slang' propios. Actúa como una persona que es nativa de la ciudad de Dublín y que no sabe nada de español. Mantén una conversación conmigo en inglés como si yo fuera un turista español que acaba de llegar a la ciudad. Corrige a parte mis errores en español y explica por qué no son correctos».

4. Añadir directrices de estilo

Especialmente en la creación de textos, una medida que consigue aumentar la eficiencia es la de detallar el formato y estilo: «Eres un profesional del marketing y de la publicidad que trabaja para una agencia de viajes. Crea un texto para Instagram cuya extensión no supere los 250 caracteres. El estilo debe ser divertido y desenfadado, con el uso de 'hashtags' y emoticonos. El objetivo es el de conseguir 'leads' para un viaje a Mallorca con alojamiento en hotel todo incluido».

5. Ofrecerle correcciones y un 'feedback'

Puede ocurrir que en ocasiones la IA no ha terminado de entender las instrucciones en su totalidad y ha hecho algo diferente a lo deseado. No pasa nada, se le puede enviar las instrucciones de nuevo pero corrigiendo aquellas frases que parece no haber entendido. O se le puede indicar directamente la modificación que se desea hacer: «Vuelve a hacer lo mismo que te he pedido pero que el texto no supere las 800 palabras».