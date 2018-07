Mi primer día con el robot de cocina de Lidl: trucos, recetas y recomendaciones G.MORANT ¿Eres nuevo en el mundo del Monsenoir Cousine? Antes de poner en marcha esta máquina de Silvercrest es importante seguir unos sencillos pasos GRACIA MORANT Sábado, 28 julio 2018, 00:37

El pasado 30 de junio Lidl volvió a sacar a la venta su famoso robot de cocina. La versión mejorada, Monsenoir Cousine Connect, arrasó en todos los supermercados de la marca, más de 25.000 unidades que no duraron ni 24 horas en stock.

La 'Thermomix de Lidl' es muy sencilla de utilizar, pero si se empieza de cero con este robot de cocina es importante conocer algunos trucos, recetas y recomendaciones para evitar algunos disgustos culinarios.

Limpieza

Para empezar, la máquina se vende completamente montada con los elementos básicos incorporados, el vaso mezclador y las cuchillas. El resto de los complementos -la cesta para cocer, los accesorios para cocer al vapor y la espátula- son los que se pueden añadir según las funciones que se deseen. Por esta razón, simplemente hay que limpiar el interior del vaso mezclador antes de utilizarlo por primera vez. La manera recomendable de hacerlo es verter tres litros de agua en este recipiente para hervirla a la temperatura indicada en la máquina (con el programa de hervir) durante unos 10-15 minutos. El resto de los utensilios se pueden limpiar con agua y jabón de forma normal.

Cuenta online

Antes empezar a cocinar con la máquina hay que conectarla al WiFi de casa igual que un ordenador portátil o el móvil. El aparato busca automáticamente las redes disponibles y simplemente hay que seleccionarla e introducir la contraseña. El siguiente paso escrear una cuenta en monsieur-cuisine. Esto se puede hacer en la misma máquina o a través de la web monsieur-cuisine.com de forma muy sencilla: simplemente rellenando los campos con un nombre de usuario, un correo electrónico personal, el modelo del aparato y una contraseña. Esta cuenta sirve para tener la posibilidad de guardar en el robot de cocina las recetas que se encuentran en la página oficial de la marca y que no se incorporan de partida en el aparato. Las recetas de esta web guardadas en favoritos (marcando el corazón que aparece junto a la receta) aparecerán directamente en el recetario que se encuentra en el menú de inicio del Monsieur Cuisine. Además, tener la máquina conectada al WiFi de casa permite las actualizaciones de software. Pero, si no se cuenta con Internet en casa o no tienen acceso a ninguna red, el robot de cocina se puede utilizar de igual forma. Simplemente que solo se contará con las recetas de la propia máquina y no se actualizará.

Las primeras recetas

La manera más fácil de utilizar el aparato por primera vez es buscar una receta que incorpore ya la Monsieur Cuisine Connect- que son las mismas que se encuentran en el libro- o buscar en la web oficial las recetas y utilizar el interfaz wlan para incorporarlas al recetario de favoritos de la máquina. De esta manera, sólo hay que seguir las indicaciones que aparecen en la pantalla para preparar el plato: verter los ingredientes que indica la máquina y pulsar 'play' para que empiece la función determinada o continuar con los siguientes pasos. Así, preparar los platos es muy sencillo porque ya incorpora las velocidades, temperaturas y tiempos de cada función según la receta, y simplemente hay que ir pulsando los botones o incorporar los elementos según se va indicando.

Para familiarizarse con la máquina se recomienda empezar a cocinar a partir de estas recetas, hasta que se tenga un dominio de las piezas y las diferentes funciones del robot de cocina. Ya que también se puede cocinar sin seguir ningún paso previo: marcando previamente la temperatura, velocidad y tiempo de cada elaboración.

Menú completo y fácil

Para comenzar hemos elegido tres recetas diferentes para hacer un menú completo. Como entrante, hummus con aroma de naranja, risotto de setas para el plato principal y de postre tarta de Santiago. En total tardamos una hora y media en la elaboración y limpieza, más 60 minutos adicionales que tarda en hornear la tarta.

Empezamos por el postre para tener tiempo de hornearlo y dejarlo enfriándose. Se trata de una receta fácil que tarda unos 10 minutos en elaborarse (más otros 5 para la limpieza posterior de la máquina). El primer paso es buscar la receta en la web oficial de Monsieur Cuisine y la añadirla a favoritos para tenerla en el apartado de recetas del aparato. Al seleccionar la opción empezar, se inicia automáticamente el seguimiento paso a paso de la receta a través de la pantalla táctil. Aconsejamos preparar los ingredientes antes:

TARTA DE SANTIAGO

G.M.

Ingredientes Para 12 porciones (molde desmontable de 24 cm) 1 huevo 1 cucharada de agua 125 g de azúcar 1 cucharadita de canela molida 175 g de harina 30 g de mantequilla Un poco más de mantequilla para el molde Harina para la superficie de trabajo Azúcar glas, para espolvorear Para el relleno La piel de 1 limón de cultivo biológico 250 g de almendras peladas 4 huevos 250 g de azúcar 1 1/2 cucharaditas de canela molida.

Empezamos la preparación guiada paso a paso por la máquina:

1. Precalentar el horno a 150 °C. 2. Engrasar un poco el molde. 3. Seguir los pasos para verter en el vaso todos los ingredientes para la masa -el aparato va indicando uno a uno todos los productos-. 4. Después de añadir todos los ingredientes, seguir las indicaciones de la máquina para amasar todos los ingredientes. 5. El último paso antes de terminar la base es espolvorear el banco de la cocina con harina y extender la masa en una lámina del tamaño del molde. 6. Finalmente el aparato indica que se lave bien el vaso para pasar a elaborar el relleno.

1. Poner la piel del limón y las almendras en el vaso, y triturarlas pulsando la tecla Turbo/8 segundos. 2. Pasar la mezcla a otro recipiente y lavar bien el vaso. 3. Batir los huevos en el vaso 10 segundos/velocidad 5. 4. Añadir el azúcar y la canela, y removerlo 10 segundos/velocidad 4. 5. Agregar la mezcla de almendra y batir 30 segundos /velocidad 4. 6. Verter la mezcla sobre la base de masa y hornear la tarta durante 1 hora. (Todos los tiempos y velocidades van perfectamente marcadas, con las recetas paso a paso simplemente hay que preocuparse por pulsar el botón de 'play' o continuar).

HUMMUS

G.M.

La receta de hummus de garbanzos es fácil y se tarda más o menos unos diez minutos en elaborarla.

Ingredientes para 4 personas 1 naranja (100 g) 1 cdta. de pimentón dulce 2 latas de garbanzos de 265 g 60 g de tahín (pasta de sésamo) 50 ml de caldo de verduras frío 2 cdas. de zumo de limón 40 ml de aceite de oliva, y 1 cdta. más para rociar ½ cdta. de sal 1 buena pizca de pimienta ½ cdta. de comino

Empezamos la preparación paso a paso:

1. Lavar la naranja con agua caliente y rallar la piel. 2. Poner los garbanzos en un escurridor, lavarlos y dejarlos escurrir. 3. Echarlos en el vaso junto con el tahín, el caldo de verduras, el zumo de limón, los 40 ml de aceite de oliva, la sal, la pimienta, el comino y la ralladura de naranja, y triturarlo 2 minutos/velocidad 6, con el medidor puesto. Servir el hummus rociado con el resto del aceite de oliva y adornado con el pimentón dulce. Igual que en la receta anterior, la máquina va indicando paso a paso los ingredientes que se deben ir limpiando y colocando en el recipiente de la Monsieur Cuisine. Es importante recordar que el aparato también indica las velocidades y funciones, simplemente hay que pulsar el 'play'.

RISOTTO DE SETAS

G.M.

Este plato se prepara en 20 minutos, pero realmente se tardan unos 40 en la elaboración.

Ingredientes para 6 personas 90 g de parmesano 250 g de setas variadas 1 chalote 3 dientes de ajo 60 g de mantequilla fría 400 g de arroz arborio 1,2 litros de caldo de pollo o de verduras / o vino blanco 5 ramitas de tomillo Sal Pimienta 1 pizca de guindilla molida El zumo de ½ limón

1. Echar el parmesano en el vaso y triturar 10 segundos/velocidad 10; pasarlo a otro cuenco y lavar el vaso. 2. Lavar las setas, triturarlas en el vaso con la tecla Turbo/1 segundo y reservarlas también. Lavar el vaso y secarlo. 3. Pelar el chalote y los ajos, y triturarlos en el vaso con la tecla Turbo/3 segundos. Añadir 2 cucharadas de la mantequilla y regarlo todo con la tecla Rehogar/2 minutos. Agregar el arroz y rehogar también con la tecla Rehogar/1 minuto. Verter el caldo caliente y cocerlo con la tecla Marcha atrás/10 minutos/95 °C/velocidad 1, con el orificio de llenado sin tapar. Lavar el tomillo, secarlo y arrancar las hojitas de los tallos. Echar las setas y las hojitas de tomillo en el vaso, y proseguir la cocción con la tecla Marcha atrás/8 minutos/95 °C/velocidad 1. Sazonar el risotto con sal, pimienta, la guindilla y el zumo de limón; echar el parmesano y el resto de la mantequilla, y programar tecla Marcha atrás/10 segundos/velocidad 3. Repartir el risotto en platos y servirlo enseguida.

Con estos tres platos tendríamos un menú completo y sencillo de elaborar con una hora y media de tiempo.

Ahora ya nos hemos iniciado en el mundo del robot de cocina, ¿fácil no?