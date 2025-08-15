Tres mujeres secuestradas por sus maltratadores en una semana Arrestado en Valencia por retener a su ex dos días y atarla a la cama para que vuelva con él y otro detenido encierra a su pareja bajo llave

La violencia machista y el sentimiento de posesión de algunos hombres sobre sus parejas o excompañeras sentimentales parece que se acrecienta con el calor del verano. Solo así se explica que en apenas una semana tres presuntos maltratadores han sido arrestados en la provincia de Valencia por retener a tres mujeres con las que tenían o habían tenido algún tipo de relación amorosa. Los dos últimos en la capital del Túria. Uno de ellos, un senegalés de 39 años, detenido este pasado lunes por la Policía Nacional por tener secuestrada a su ex durante dos días, amordazada y atada de pies y manos con bridas –incluso a la pata de la cama por las noches para que no escapara– con el propósito de que volviera con él. Extraña forma de conseguirlo mediante el uso de la violencia y amenazas de muerte con un cuchillo.

El otro presunto maltratador detenido en Valencia, justo la noche anterior, es un hombre de 47 años y origen boliviano que había encerrado a su pareja bajo llave en casa tras mantener una discusión. Agentes de la Policía Local de Valencia acudieron al inmueble alertados por una vecina que escuchó los golpes y gritos de la víctima, quien asomada desde la ventana trataba de pedir ayuda.

Cuando los agentes llegaron a esta finca del barrio del Carmen de Valencia, el presunto agresor se negó a abrirles la puerta, asegurando que no encontraba la llave. Ante la insistencia de los policías, que le advirtieron que en caso contrario avisarían a los bomberos y entrarían por la fuerza, el hombre finalmente accedió y les abrió la puerta.

La víctima relató a los policías cómo su pareja, con el que tiene una relación desde hace ocho años, la agrede de forma habitual cuando bebe y que tiene que dormir algunas noches en el rellano o en la calle hasta que se le pasa la borrachera.

Esa noche, tras una nueva discusión, su novio le quitó el teléfono móvil, la cogió del cuello y le cerró con llave, escondiéndose las mismas en sus calzoncillos. Al temer por su vida y no poder escapar de casa, comenzó a pedir auxilio desde la ventana. El presunto maltratador acabó detenido pero la víctima no quiso interponer denuncia contra él.

El otro caso, del que informó ayer la Policía Nacional, también se produjo en Valencia. Una mujer descalza y visiblemente afectada, se presentó en una comisaría el pasado lunes y relató que acababa de escapar del inmueble donde su expareja la había tenido encerrada desde el sábado. Según la denuncia interpuesta, su ex la invitó a comer en su casa para hablar, y accedió al no sospechar las oscuras intenciones de este. Una vez llegó a la vivienda, la mujer le dijo que después de comer tenía que marcharse a trabajar. Fue en ese momento cuando la actitud de su excompañero sentimental cambió de forma repentina.

El hombre cerró la puerta con llave y le prohibió salir de la habitación, a la vez que la amenazaba de muerte con un cuchillo si no retomaban la relación sentimental. Además de las amenazas, le quitó el teléfono móvil, las tarjetas bancarias y la ropa. Asimismo, para no levantar sospechas por su ausencia en el trabajo la obligó a llamar a su jefe para avisarle de que se encontraba indispuesta y que no podría acudir al trabajo.

A los dos detenidos en la capital del Túria se suma el hombre arrestado en Llíria por tener doce días retenida a otra mujer

En la mañana del día siguiente, el hombre salió del domicilio para comprar comida, atando a la víctima de pies y manos con bridas, además de amordazarla para que no gritara. Fuentes policiales también señalaron que a la hora de darle la comida, tampoco la desataba en ningún momento. Cuando llegaba la noche, la desligaba de una mano mientras que la otra la mantenía atada con una cuerda más larga a la pata de la cama para que durmiera de esta forma.

Pasados casi dos días, el pasado lunes por la mañana, la mujer aprovechó que su expareja no se encontraba en casa para liberarse, consiguiendo abandonar la vivienda. Así, corriendo descalza por la vía pública, acudió a una comisaría de Policía Nacional para denunciar el infierno de esos dos días.

Los agentes localizaron rápidamente al presunto maltratador en su domicilio, quien fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género. El arrestado pasó a disposición judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valencia, en funciones de guardia, que lo dejó en libertad con una orden de alejamiento que le prohíbe comunicarse y aproximarse a su víctima.

Estos dos detenidos se suman al hombre, de 57 años y nacionalidad española, arrestado en Llíria por la Guardia Civil acusado de retener durante doce días a su pareja en Llíria y grabar cómo la viola. A este presunto maltratador, también puesto en libertad, se le intervinieron cuatro armas de fuego, con los números de serie borrados, y cocaína distribuida en bolsitas listas para su supuesta venta.

