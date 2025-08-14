Un maltratador retiene a su ex durante dos días en su domicilio de Valencia y la ata a la cama para obligarle a volver con él El detenido le quitó la ropa, el teléfono y las tarjetas bancarias, y la amenazó de muerte con un cuchillo

Ignacio Cabanes Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 11:20

Retenida durante casi dos días, atada y amordazada por su expareja, quien armado con un cuchillo la amenazaba de muerte para obligarle a volver con él. Así se encontraba una víctima de violencia machista secuestrada por su maltratador después de que el pasado sábado le hiciera una encerrona en su domicilio de Valencia tras invitarla a comer en su casa. Su presunto agresor, de 39 años, ya ha sido detenido por la Policía Nacional.

El arrestado como presunto autor de un delito de malos tratos tras retener, atar y amordazar a su exmujer durante casi dos días, le arrebató la ropa, las tarjetas bancarias y el teléfono móvil para que no pudiera pedir auxilio, amenazándola de muerte con un cuchillo si no retomaban la relación sentimental.

Las pesquisas comenzaron este pasado lunes 11 de agosto a raíz de una denuncia interpuesta en dependencias policiales de Valencia por parte de una mujer, la cual habría sido víctima de malos tratos físicos y psíquicos tras ser retenida en contra de su voluntad por su exmarido.

Los hechos denunciados comenzaron el pasado sábado cuando el presunto autor contactó con su expareja para entablar una conversación e invitarla a comer en su casa, a lo que esta accedió. Una vez llegó a la vivienda, le avisó de que después de comer se marcharía al trabajo, momento en que de forma repentina el varón cerró la puerta con llave y le prohibió salir de la habitación, a la vez que la amenazaba de muerte con un cuchillo si no retomaban la relación sentimental.

Durante las amenazas, el sospechoso le arrebató el teléfono móvil, las tarjetas bancarias y la ropa, no sin antes obligarla a llamar a su jefe para avisarle de que se encontraba indispuesta y no podría acudir al trabajo.

Atada de pies y manos con bridas

En la mañana del día siguiente, el hombre salió del domicilio para comprar comida, atando a la víctima de pies y manos con bridas, además de amordazarla para que no gritara.

A la hora de darle la comida, tampoco la desataba en ningún momento. Cuando llegaba la noche, la desligaba de una mano mientras que la otra la mantenía atada con una cuerda más larga a la pata de la cama para que durmiera de esta forma, según han indicado fuentes policiales.

Pasados casi dos días, el lunes por la mañana, la mujer aprovechó que su expareja no se encontraba en casa para liberarse, consiguiendo abandonar la vivienda corriendo descalza por la vía pública, para pedir auxilio e interponer denuncia en la Policía Nacional.

Tras la denuncia presentada, los agentes localizaron rápidamente al presunto maltratador en su domicilio, siendo detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, pasando a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima.