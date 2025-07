Leonardo David A. R, el doble asesino machista de Algemesí, ha regresado esta mañana al escenario de sus crímenes, el piso de la calle ... Parque Salvador Castell donde residía la familia con la madre de ella y donde el presunto asesino acuchilló y se ensañó con su pareja, Alejandra Villegas, hasta acabar con su vida y después estranguló a su propio hijo, el pequeño Samuel, a punto de cumplir los tres años.

Como ya hizo ante la Policía Nacional y posteriormente en dependencias judiciales, antes de que la jueza acordara su ingreso en prisión provisional, Leonardo David A. se ha negado a colaborar con la Justicia y ha optado por guardar silencio. Un silencio cobarde, como su doble crimen al saber que su pareja había tomado la decisión de romper la relación y le había dado un mes el día anterior para que se marchara de casa.

«Su machismo y su ego no aceptaron que mi mamá pudiera ser feliz sin él», confiesa rota la hija de Alejandra y hermana de Samuel, que se ha acercado al domicilio para ver la cara del asesino que les arrebató la vida por puro «machismo y maldad». «Subir a la casa ha sido como ver la acción del demonio», reconoce la joven de 21 años, que reside en Colombia desde que optó a los 17 años por alejarse del maltratador de su madre sin saber que en el futuro sería el verdugo de ella y de su hermano pequeño. Su tío, hermano de Alejandra, no ha podido contenerse y ha sufrido una crisis de ansiedad por la que ha tenido que ser atendido al ver por primera vez la habitación en la que las evidencias del doble asesinato todavía no habían sido limpiadas.

Gritos contra el asesino

El doble asesino ha sido trasladado desde prisión por la Guardia Civil hasta la comisaría de Alzira minutos antes de las nueve de la mañana. Poco después ha sido llevado por la Policía Nacional hasta el domicilio de Algemesí donde se produjo el doble crimen. Allí lo esperaba ya la comisión judicial y los investigadores del grupo de Homicidios, que habían acordonado la zona para evitar que los familiares y amigos de Alejandra se vieran tentados a tomarse la justicia por su mano.

Así, bajo gritos de ¡asesino! e insultos que se quedan cortos para lo que hizo, el detenido por el doble crimen ha sido introducido en la casa totalmente tapado por los agentes. La diligencia para esclarecer algunas de las circunstancias en las que se produjo el doble asesinato ha durado menos de una hora ya que el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar y no ha querido colaborar dando ningún tipo de explicación.

Ello no supone impedimento ninguno ya que los investigadores del grupo de Homicidios de la Policía Nacional tienen muy claros los aspectos importantes del doble crimen, como que atacó a traición a sus dos víctimas, primero a su pareja y luego a su hijo, y que ambos estaban despiertos, por los testimonios recabados y la hora aproximada de las muertes establecida por los forenses.

Lo único que no se ha podido identificar es el cuchillo que usó para asestar más de una veintena de cuchilladas a Alejandra por la espalda, centradas la mayoría en el lado derecho del cuello y algunas defensivas -lo que prueba que la mujer estaba despierta-. Leonardo David, que presuntamente planeó sus crímenes, tuvo tiempo de limpiar el arma homicida a conciencia, así como cambiarse de ropa, antes de que llegaran los primeros agentes de la Policía Local y Nacional al lugar y procedieran a su detención. El grupo de policía científica se llevó toda la colección de cuchillos que había en la casa para ser analizados.

Los cuerpos serán incinerados

Tras finalizar las autopsias de ambos cadáveres, los cuerpos fueron entregados ayer a sus familiares. Desde las tres de la tarde la familia y amigos de las víctimas podrán velar a Alejandra y el pequeño Samuel en el tanatorio Virgen de la Salud de Algemesí. «Será un espacio para acompañarnos, recordar y honrar su memoria», han señalado en un comunicado. Posteriormente, este jueves, se celebrará una misa funeral por ambas víctimas en la iglesia de la Plaza Mayor del municipio. Esta celebración, de oración y despedida, será en la más absoluta intimidad por expreso deseo de la familia, así como la posterior incineración de sus cuerpos.

«Siempre ha sido violento, por eso me alejé de mi madre, él era la razón de que no estuviera con ella»

María Valeria, la hija de Alejandra que reside en Colombia y que voló a España nada más le comunicaron el asesinato de su madre y de su hermano, asegura que Leonardo David siempre ha sido una persona violenta y que cuando vivían en el país natal de él, no tenía problemas en mostrarse violento delante de otras personas. De hecho, gozaba de cierta inmunidad, al ser su hermano policía y Alejandra siempre tuvo miedo de que si le denunciaba se volviera en su contra.

«Siempre ha sido violento, por eso me alejé de mi madre, él era la razón de que no estuviera con ella», afirma la joven, que con 17 optó por empezar una nueva vida alejada del presunto maltratador de su madre, quien llorando le decía que quería dejarlo. Cuando vivían en Colombia la pareja ya estuvo un año separada precisamente por este carácter violento del ahora detenido por el doble asesinato. «Estuvo en una especie de retiro durante un año para controlar su ira», explica la hija de la fallecida. Cuando regresó su madre le perdonó al pensar que había cambiado, «pero este tipo de personas cuando te dicen que cambian no es real».

Después de años soportando este maltrato, tanto físico como psicológico, Alejandra había tomado la decisión de dejarlo. «Ella tenía planes conmigo de un emprendimiento para poder establecerse económicamente para poder cuidar a mi hermano y mi abuela», explica la joven sobre el proyecto de ropa deportiva que iba a comenzar su madre, que actualmente se ganaba la vida como esteticién haciendo las uñas en su domicilio. «Él puso de excusa que le diera el mes de junio para poder irse de casa, pero mi mamá ya lo había dejado, ella le decía que ya no eran nada, que estaba soltera, y él no aceptó por su machismo que fuera feliz sin él».