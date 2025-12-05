Solicitan el ingreso en prisión del envenenador de Requena tras el hallazgo de arsénico en la soja La pareja de la joven fallecida en Italia, y también víctima de las intoxicaciones, ha denunciado por quebrantamiento de la orden de alejamiento al presunto asesino

Ignacio Cabanes Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:49 | Actualizado 01:31h.

La acusación particular en la causa abierta contra el presunto envenenador de Requena, que se colaba a escondidas en la vivienda de su sobrina para acabar presuntamente con su vida y la de su pareja intoxicándolos poco a poco durante meses, ha solicitado a la jueza que instruye el caso el ingreso en prisión provisional de Francisco Javier G. M. tras el hallazgo de arsénico en un frasco de salsa de soja intervenido en su día en la vivienda de las víctimas. Así lo han desvelado los análisis del departamento de Medioambiente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, como adelantó ayer LAS PROVINCIAS.

Aunque la plaza número cuatro de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena abrió inicialmente la causa contra el detenido, de 52 años, por los delitos de allanamiento de morada y lesiones graves, la acusación particular sostiene que los hechos son constitutivos de delitos de tentativa de asesinato y asesinato consumado en el caso de Angela, si finalmente se puede acreditar vía pericial la causalidad entre su fallecimiento en Catania (Italia) y la intoxicación prolongada de arsénico que sufrió durante meses.

El hecho de que su propio tío entrara a escondidas en su domicilio, utilizando un juego de llaves del que disponía, y manipulara los alimentos de la nevera –se ha probado la existencia de arsénico en la soja pero todavía quedan más análisis pendientes– para envenenarlos supone una clara alevosía. Además, el propio detenido era consciente de los efectos tan graves que estaba teniendo su acción en la salud de sus víctimas y siguió intoxicándolos, como así se refleja en el vídeo que captó la cámara oculta que colocó la pareja en el comedor al estar desesperados por no saber qué les pasaba.

Nada más colocar la cámara y la primera vez que fueron a revisar las grabaciones de la misma, la pareja descubrió con estupor que el origen de las intoxicaciones que estaban sufriendo desde el mes de septiembre de 2024, y que llevaron a Eduardo a estar también al borde de la muerte por un fallo multiorgánico durante un vuelo a Galicia, era que el tío de ella estaba envenenándolos.

En la grabación se observa claramente como el ahora investigado entra con sigilo en la casa, se cerciora de que no hay nadie y se dirige hacia la cocina. En un momento dado se le ve que agita un pequeño bote que porta en la mano -con arsénico como han demostrado los análisis de la Guardia Civil- y va hacia la nevera, en la que manipula algo de su interior. Se escucha perfectamente cómo la abre la puerta del electrodoméstico.

En un primer momento se barajó la posibilidad de que hubiera echado el tóxico por determinar en el bote del kétchup porque se ve lo que parece ser un recipiente rojo, pero la propia Ángela ya apuntó a este periódico que posiblemente fuera la soja o la leche, ya que ella no tomaba kétchup y había notado que después de consumir estos productos empezaba a sufrir vómitos y fuertes dolores estomacales. Las intoxicaciones siempre se producían después de haber estado comiendo en dicha vivienda de Requena, por lo que sospecharon que el origen de las intoxicaciones debía de ser de ahí. Al principio creyeron que era algo bacteriológico y tiraban todos los productos de la nevera y la limpiaban a fondo, pero las intoxicaciones no cesaron.

Tuvo que ser la colocación de esta cámara oculta, escondida en una caja de cartón de una bebida, la que destapó finalmente a mediados del pasado mes de mayo este grave caso de envenenamiento. El móvil del mismo, la enemistad que el tío de la joven tiene con sus hermanas -una de ellas madre de la fallecida- por cuestiones relacionadas con la herencia familiar.

La pareja denunció los hechos y el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Requena se hizo cargo de la investigación del caso. 17 días después y previa autorización judicial, los agentes realizaban un registro domiciliario en la vivienda del detenido, donde se incautaron de matarratas, insecticidas y otros productos tóxicos para ser analizados. Previamente también se recogieron varios frascos de la nevera de las víctimas para analizar el tipo de sustancia con la que presuntamente los estaba envenenando.

En uno de estos botes, el de la salsa de soja, los especialistas de la Guardia Civil del laboratorio de Madrid han hallado arsénico. La familia de la joven fallecida en Italia trata de demostrar la causalidad entre su fallecimiento y el envenenamiento. Hay que tener en cuenta que Ángela, de 33 años y completamente sana, falleció por muerte súbita por un derrame cerebral a principios de noviembre, y uno de los efectos de la ingesta prolongada de arsénico es precisamente las enfermedades cardiovasculares.

Quebranta el alejamiento

Desde el primer momento de su detención y tras ser puesto a disposición judicial, la acusación particular solicitó el ingreso en prisión provisional del presunto envenenador dada la gravedad de los hechos, con penas que podrían superar los veinte años de cárcel. No obstante, ni tan siquiera se acordó una medida de alejamiento. Tras recurrir el auto, finalmente la nueva jueza encargada del caso acordó una medida cautelar que prohibía al investigado aproximarse a menos de 200 metros de sus víctimas.

La medida, que todavía no es firme pero sí efectiva desde que se dictó hace un par de meses, está siendo incumplida de forma sistemática por el presunto envenenador, quien reside a menos distancia respecto del joven de la acordada. Hechos que ya han sido denunciados por la víctima quien además del sufrimiento de haber perdido a su pareja, con la que se iba a casar el pasado verano, todavía se cruza por las calles de Requena con su presunto envenenador que les ha destrozado la vida.