«Es imposible que si es Bea haya muerto de forma accidental, no me lo creo, es todo muy raro» Amigos y familiares de la joven desaparecida en Oliva viven con pesar las últimas horas tras el hallazgo de un cadáver carbonizado en la montaña de La Creu, a la espera de la confirmación oficial de que sea ella y las causas de su fallecimiento

Ignacio Cabanes Oliva Jueves, 2 de octubre 2025, 10:36 | Actualizado 11:09h. Comenta Compartir

Oliva ha amanecido taciturna y bajo una montaña de dudas. Y los que peor lo están pasando son los familiares de Beatriz Guijarro, la joven de 29 años que desapareció el pasado 9 de agosto en extrañas circunstancias tras quedar con un supuesto amigo en la parte alta del municipio. El hallazgo en la tarde de este miércoles, en una zona de vegetación en la montaña de La Creu, de los restos mortales de una persona carbonizada -todo indica que se trata de una mujer a la espera de que los análisis forenses de pelvis y cráneo lo confirmen-, y las sospechas de que se trate de Bea dada la proximidad al lugar en el que fue vista por última vez, han generado entre los amigos de la joven y muchos vecinos de la población una sensación de incertidumbre y desasosiego en busca de respuestas.

La primera de ellas, y la más importante, es la confirmación oficial de que el cuerpo encontrado por unos senderistas -fue una mujer que caminaba con su perro la que dio la voz de alerta- es el de Beatriz. Dado el estado que presentaba el cadáver, deteriorado por la acción del fuego y el paso de los días -el próximo día 9 hará dos meses de su desaparición- los forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia deberán determinar mediante ADN y/o análisis odontológico la identidad de los restos mortales encontrados, cuyo hallazgo adelantó en exclusiva LAS PROVINCIAS.

Los investigadores del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Gandia trabajan con la hipótesis clara de que se trate de la joven desaparecida en Oliva, madre de dos pequeños de seis y ocho años, tras encontrar elementos en el lugar del hallazgo que hacen pensar que sea Bea. Por ello, en la misma tarde del miércoles se le pidió a los familiares que trajeran un cepillo de dientes de la joven para cotejarlo con las muestras recogidas y confirman que el perfil genético coincide, prueba irrefutable de su identidad.

«Cuando nos han dicho que han encontrado un cadáver quemado en la montaña se me ha removido todo el cuerpo», confiesa con un nudo en el estómago un familiar de la joven. La familia pide respeto y prudencia con las especulaciones y solo esperan en vilo noticias de las Guardia Civil. El padre de Bea, la pareja de este -que la ha visto crecer también como su segunda madre-, su hermano y su novia, acudieron esa misma tarde al lugar para saber de primera mano si era ella o no y acabar por fin con este sufrimiento. El hermano incluso subió por el lateral derecho de la montaña cuando ya estaba anocheciendo para tratar de hablar con los agentes y confirmar si como temían, y se resistían a creer, Bea está muerta.

La segunda pregunta que atormenta a los familiares y amigos de la joven son las causas de su muerte si finalmente el ADN, como todo indica confirma que es ella. Agentes del grupo de Homicidios de la Comandancia de Valencia, que se han hecho cargo ya del caso, se encuentran en la zona trabajando junto al equipo de Criminalística en busca de vestigios que permitan esclarecer todo lo que envuelve a este extraño caso.

«Es imposible que si es Bea haya muerto de forma accidental, no me lo creo, es todo muy raro», aseguran desde el entorno de la joven ante una de la hipótesis con la que trabaja la Guardia Civil. Los vecinos del barrio el Pinet, donde fue vista por última vez Bea, y donde se ha producido el hallazgo del cadáver señalan lo extraño del caso. «¿Para qué iba a subir ella sola a la montaña a esas horas?», se pregunta Javi. Además, el punto donde se han encontrado los restos humanos está justo en la parte más alejada a la bajada de regreso al casco urbano, muy próxima a la autovía, donde no hay salida.