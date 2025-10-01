La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo calcinado de una persona en Oliva El cadáver ha sido localizado por unos senderistas en la montaña de La Creu, una zona con pinada situada junto al casco urbano, y que sufrió un incendio el pasado 4 de septiembre | El estado del cuerpo, totalmente carbonizado, hace que sea difícil establecer por el momento si se trata de un hombre o una mujer

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo calcinado de una persona que ha sido localizado en una zona apartada de Oliva. El descubrimiento del cadáver se ha producido en la tarde de este miércoles y en el lugar se encuentran agentes del Grupo de Homicidios y de Policía Científica realizando un examen forense del lugar. Por ahora no se ha confirmado la identidad ni el sexo de la víctima, como tampoco las circunstancias exactas de la muerte.

El cuerpo ha sido encontrado en una zona montañosa y con pinada del barrio del Pinet, muy cerca de la Cruz de Oliva. El paraje es conocido de hecho como la montaña de La Creu. El lugar es una zona de difícil acceso y al que es absolutamente imposible llegar en coche. De hecho, sólo se puede llegar en vehículo a través de una residencia de ancianos de la zona, que está completamente vallada.

Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han tenido que cargar mochilas y utensilios de examen forense en mochilas para dirigirse al lugar en el que ha sido hallado el cuerpo. El estado del cadáver, totalmente carbonizado, hace que sea difícil establecer por el momento si se trata de un hombre o una mujer.

Han sido unos senderistas los que sobre las seis de la tarde han dado con el macabro hallazgo. Al lugar han acudido primero agentes de la Policía Local y después integrantes de la Guardia Civil, que se han hecho cargo de la investigación. «Nos extraña que nadie lo haya visto antes, porque es una zona por la que pasa mucha gente haciendo senderismo o paseando a los perros», ha señalado un vecino.

La localización del cuerpo calcinado ha desatado una enorme expectación entre los vecinos de Oliva. Especialmente de la calle Alta, la vía más cercana a la zona boscosa en la que ha sido localizado el cadaver calcinado y absolutamente irreconocible. Los propios residentes han llamado la atención sobre un extremo: el pasado 4 de septiembre se produjo un incendio en este punto que movilizó a varios efectivos del Consorcio de Bomberos y de la Generalitat.

Ampliar Imagen de la llamas del incendio declarado el pasado 4 de septiembre en la montaña de La Creu, donde ahora ha sido localizado el cadáver calcinado LP

El siniestro se produjo hacia las 15.30 horas de aquel día. Los efectivos de Emergencias realizaron un rastreo entonces y no dieron con ningún cuerpo tras sofocar el siniestro, cuyas causas exactas no trascendieron. Búsqueda con medios aéreos y con perros adiestrados. «Estuvieron toda la noche y al día siguiente, y no vieron nada», ha señalado un residente de la calle Alta. Con la noche ya caída, en la zona forestal continuaba el examen forense del cadáver, a la espera de la llegada de la comisión judicial.

La misma montaña de La Creu ha sido escenario de batidas y búsqueda por parte de voluntarios y Fuerzas de Seguridad en torno a un caso que mantiene en vilo a Oliva y Valencia: la desaparición de Bea. «La hemos buscado por todos sitios, por aquí también», han indicado a LAS PROVINCIAS algunos vecinos congregados por el hallazgo del cuerpo calcinado.

Y es que el municipio cumple ya 52 días de desasosiego y sin rastro de Beatriz Guijarro, la joven de 29 años cuya pista se perdió en extrañas circunstancias en el pueblo en la madrugada del pasado 9 de agosto. Por ahora no ha trascendido ningún indicio que relacione el hallazgo del cadáver calcinado con el caso de la desaparecida.

La Guardia Civil no ha cesado ni un segundo desde aquel día en descubrir que hay detrás de esta desaparición calificada desde el minuto cero como «inquietante» y presuntamente «forzosa».

Los agentes del Equipo de Policía Judicial de Gandia, encargados de la investigación, centrados en el entorno más próximo de la joven y tras interrogar en varias ocasiones a aquellos que estuvieron con Bea la noche del 8 al 9 de agosto, han ampliado la búsqueda a la provincia de Alicante tras recibir información de personas que aseguraban haberla reconocido gracias a las imágenes difundidas por redes sociales y medios de comunicación. Pero nada, ninguna prueba real de que fuera ella.