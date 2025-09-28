Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Juanjo, novio de Beatriz, muestra un cartel con la fotografía de la joven desaparecida desde el pasado 9 de agosto. I. Cabanes

La desaparición de Bea: 50 días sin rastro de la joven de Oliva

La Guardia Civil amplía la búsqueda y comprueba los testimonios de personas que aseguran haberla visto en la provincia de Alicante

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:42

¿Dónde está Bea? Esa es la pregunta que atormenta a la familia de Beatriz Guijarro, la joven de Oliva de 29 años que ... desapareció en extrañas circunstancias en la madrugada del pasado 9 de agosto. Desde entonces, y ya son 50 días de incertidumbre, de desasosiego, de sospechas que no llevan a ninguna parte, la Guardia Civil no ha cesado ni un segundo en descubrir que hay detrás de esta desaparición calificada desde el minuto cero como «inquietante» y presuntamente «forzosa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

lasprovincias La desaparición de Bea: 50 días sin rastro de la joven de Oliva