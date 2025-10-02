Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un grupo de guardias civiles en el paraje montañoso donde apareció el cadáver. Jesús Signes

La Guardia Civil encuentra objetos personales de Beatriz Guijarro en el paraje donde hallaron el cadáver calcinado

Los investigadores hallan el teléfono móvil y una tarjeta de crédito de la víctima

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:28

La Guardia Civil ha encontrado objetos personales de Beatriz Guijarro en paraje montañoso donde unos senderistas encontraron el cadáver calcinado de una persona. La minuciosa inspección realizada en el terreno ha sido clave para confirmar las sospechas de que los restos humanos pertenecen a la joven desaparecida en Oliva. Los investigadores han hallado el teléfono móvil y una tarjeta de crédito de la víctima.

Un grupo de investigadores de la Guardia Civil de Valencia ha iniciado este jueves una segunda inspección en el paraje montañoso. Los agentes del Grupo de Homicidios y del Servicio de Criminalística han accedido a pie al lugar pocos minutos después de las diez de la mañana.

Llevaban sus herramientas de investigación en mochilas y sus propias manos, y buscan pruebas para esclarecer el macabro hallazgo y las circunstancias de lo que parece un crimen. Los agentes han cribado también la tierra con un cedazo, un instrumento compuesto de un aro y una tela, en el sitio exacto donde los senderistas encontraron el cuerpo.

La principal hipótesis que baraja la Guardia Civil es que los restos humanos, que están muy calcinados, correspondan a Beatriz Guijarro, y el hallazgo de varios objetos personales de la víctima en el paraje confirman las sospechas de los investigadores.

Los agentes del Grupo de Homicidios tratan de resolver las incógnitas del caso, recopilando pruebas y aplicando métodos forenses para entender qué pasó la noche del 9 de agosto (en el caso de que la víctima sea Beatriz Guijarro), cómo y cuándo murió y por qué no se encontró el cadáver después del incendio que se registró en la zona el pasado 4 de septiembre.

El Grupo de Homicidios de la Comandancia de Valencia ha reforzado la investigación que inició el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Gandia. Los especialistas están realizando un análisis exhaustivo de todas las pruebas y revisan también las declaraciones de los testigos para responder a las preguntas de una investigación criminal compleja.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

