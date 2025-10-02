La última imagen de Bea Una cámara registró el instante en que la desaparecida salió de su casa en Oliva tras despedirse de su novio y cambiarse de ropa, mientras la Guardia Civil trabaja ahora en identificar el cuerpo calcinado en la montaña de La Creu, muy cerca de ese lugar

Arturo Checa Valencia Jueves, 2 de octubre 2025, 10:45 | Actualizado 11:31h. Comenta Compartir

23.44 del 8 de agosto. Los fríos dígitos de una cámara municipal de Oliva marcan esa hora en la grabación de seguridad. En la imagen, Beatriz Guijarro, la joven de 29 años que lleva 54 días desaparecida. La protagonista de un caso que mantiene en vilo al pueblo y cuyas piezas trata de encajar la Policía Judicial de Gandia, ahora mismo con toda la maquinaria puesta en identificar el cuerpo calcinado hallado este miércoles en la cercana montaña de La Creu, como adelantó en exclusiva la web de LAS PROVINCIAS.

Es una de las últimas imágenes de Bea con vida. Todo comenzó aquella noche. Antes de las 00 horas, Bea camina mirando el móvil mientras se dirige al bar de su novio, Juanjo Jiménez. Se la ve pasar por la plaza absorta en su terminal. Teclea. Se mensajea con alguien. En el local pasó un rato con Juanjo. Iba ya a cerrar. Cuando lo hizo estuvieron una hora hablando. «Estaba normal. La relación era muy buena, llevábamos siete meses de categoría», explicó el hombre en declaraciones a LAS PROVINCIAS.

Ampliar Bea pasa por la plaza de Oliva camino del bar de su novio y antes de cambiarse de ropa. LP

La pareja salió junta luego a la calle. Otra cámara lo atestigua. Una situada en la calle del Fossar. Van hacia la casa de Juanjo. El reloj marca las 00.34 horas. Bea lleva una bolsa de basura que arroja en un contenedor cercano, como se ve en el fondo de la grabación. La pareja se despidió después, como ha declarado su novio, y ella se marchó a su domicilio.

Pero no se quedó allí. Se cambió de ropa y salió de casa. Lo sostiene su familia. Bea vive con su madre, su hermano y sus dos pequeños, un niño de seis años y una niña de ocho. Pero la nueva vestimenta la registra también una cámara ya cerca de la una de la madrugada. Esta, propiedad de un particular. Bea camina aún más ensimismada en el móvil. Tanto que está a punto de caer en un bordillo muy pronunciado por el que camina.

La reconstrucción de la Guardia Civil demuestra que fue a casa de una prima hermana de su madre. Allí estuvo unos minutos y se fue. «Me dijo, adeu tía, y se marchó tan normal», ha declarado la familiar. La investigación de la Policía Judicial atestigua que Bea había quedado con un hombre. Ya ha sido interrogado varias veces por estos hechos. Oficialmente no hay ningún sospechoso de nada en el caso.

El escenario en el que estuvo Bea con su acompañante, según la Guardia Civil, se sitúa apenas a 500 metros de la montaña de La Creu. Todos los esfuerzos se centran ahora en identificar el cuerpo calcinado hallado en la tarde del miércoles en ese punto, para determinar si es o no Bea y empezar a arrojar luz sobre un caso aún entre brumas.