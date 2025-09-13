Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent
Los sanitarios asisten a los dos conductores heridos tras el choque frontal. LP

Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent

Los dos conductores, de 32 y 55 años de edad, sufrieron diversas lesiones traumáticas y fueron trasladados a sendos hospitales

I. C. / J. M.

Picassent

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:18

Dos hombres de 32 y 55 años de edad sufrieron heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico ocurrido el viernes al mediodía al colisionar dos coches en el camino La Coma en el término municipal de Picassent.

Tras recibir el aviso del accidente sobre las 13 horas, una patrulla de la Policía Local de Picassent, otra de la Guardia Civil de Tráfico y dos ambulancias acudieron con urgencia al lugar. Cuando llegaron los agentes y los sanitarios, uno de los conductores se encontraba atrapado dentro de su coche en medio de la calzada tras el choque frontal, y el otro vehículo estaba fuera de la vía.

Un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) asistió al hombre de 55 años y lo trasladó al Hospital General de Valencia. El otro conductor herido fue trasladado por una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital Intermutual de Levante. Las dos víctimas sufrieron diversas lesiones traumáticas, según informaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  2. 2 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  3. 3 El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla y cortará el acceso a Valencia
  4. 4

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6

    Cuando el hombre más rico del mundo vivió en Valencia
  7. 7

    Las 15 urgencias del Jardín del Turia
  8. 8 Ed Sheeran y Suede se apuntan al Roig Arena
  9. 9

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat
  10. 10 Cinco años de prisión para un policía de Valencia por agresiones sexuales a una menor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent

Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent