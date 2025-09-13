Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent Los dos conductores, de 32 y 55 años de edad, sufrieron diversas lesiones traumáticas y fueron trasladados a sendos hospitales

I. C. / J. M. Picassent Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:18

Dos hombres de 32 y 55 años de edad sufrieron heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico ocurrido el viernes al mediodía al colisionar dos coches en el camino La Coma en el término municipal de Picassent.

Tras recibir el aviso del accidente sobre las 13 horas, una patrulla de la Policía Local de Picassent, otra de la Guardia Civil de Tráfico y dos ambulancias acudieron con urgencia al lugar. Cuando llegaron los agentes y los sanitarios, uno de los conductores se encontraba atrapado dentro de su coche en medio de la calzada tras el choque frontal, y el otro vehículo estaba fuera de la vía.

Un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) asistió al hombre de 55 años y lo trasladó al Hospital General de Valencia. El otro conductor herido fue trasladado por una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital Intermutual de Levante. Las dos víctimas sufrieron diversas lesiones traumáticas, según informaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

