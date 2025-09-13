Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia La víctima perdió el control del vehículo que conducía y chocó contra un coche en el cruce de las calles Serrería y Martí Grajales | Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al motorista durante media hora

Los restos del accidente mortal ocurrido en el cruce de las calles Serrería y Martí Grajales.

J. Martínez / L. Soriano Valencia Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:09

Un hombre de 51 años de edad falleció el viernes por la noche en un accidente de tráfico ocurrido en Valencia al perder el control de la moto que conducía y chocar contra un coche. La colisión frontal tuvo lugar sobre las diez y media de la noche en el cruce de las calles Serrería y Martí Grajales.

Tras recibir el aviso del accidente, varias patrullas de la Policía Local de Valencia se desplazaron con urgencia al lugar para auxiliar a la víctima y regular el tráfico. También acudió un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima durante cerca de media hora, pero no pudieron recuperar sus constantes vitales. Dos policías locales especializados en investigación de accidentes se hicieron cargo del atestado. Los agentes inspeccionaron la moto y el coche, tomaron declaración a los testigos y buscaron señales de frenada en la calzada.

La persona que conducía el turismo sufrió una crisis de ansiedad y fue atendida también por los sanitarios. El cadáver del motorista fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para que los forenses realicen la correspondiente autopsia.