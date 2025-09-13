Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
Los restos del accidente mortal ocurrido en el cruce de las calles Serrería y Martí Grajales. José Luis Bort

Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia

La víctima perdió el control del vehículo que conducía y chocó contra un coche en el cruce de las calles Serrería y Martí Grajales | Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al motorista durante media hora

J. Martínez / L. Soriano

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:09

Un hombre de 51 años de edad falleció el viernes por la noche en un accidente de tráfico ocurrido en Valencia al perder el control de la moto que conducía y chocar contra un coche. La colisión frontal tuvo lugar sobre las diez y media de la noche en el cruce de las calles Serrería y Martí Grajales.

Tras recibir el aviso del accidente, varias patrullas de la Policía Local de Valencia se desplazaron con urgencia al lugar para auxiliar a la víctima y regular el tráfico. También acudió un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima durante cerca de media hora, pero no pudieron recuperar sus constantes vitales. Dos policías locales especializados en investigación de accidentes se hicieron cargo del atestado. Los agentes inspeccionaron la moto y el coche, tomaron declaración a los testigos y buscaron señales de frenada en la calzada.

La persona que conducía el turismo sufrió una crisis de ansiedad y fue atendida también por los sanitarios. El cadáver del motorista fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para que los forenses realicen la correspondiente autopsia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  2. 2

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  3. 3 El reasfaltado vuelve a la Pista de Silla y cortará el acceso a Valencia
  4. 4 Ed Sheeran y Suede se apuntan al Roig Arena
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6

    Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols
  7. 7

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat
  8. 8

    Cuando el hombre más rico del mundo vivió en Valencia
  9. 9

    La jueza de la dana pide a RTVE y À Punt el vídeo del Cecopi en el que Pradas indica parte del mensaje de alerta
  10. 10

    Quién es David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell que exige una mejora en la opa a BBVA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia

Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia