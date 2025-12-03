Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
Cuartel Guardia Civil de Sueca. LP

Dos detenidos por matar y enterrar en Sueca a un hombre que llevaba ocho meses desaparecido

La Guardia Civil baraja un móvil económico tras detectar movimientos en la cuenta del fallecido

R. X.

Sueca

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:26

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, de 49 y 55 años, en las localidades de Polinya de Xuquer y Les Palmeres-Sueca por el homicidio de una persona que llevaba desaparecida desde el mes de marzo.

Fue la exmujer quien denunció su desaparición en dependencias de la Guardia Civil de Sueca al no tener noticia de él desde hacía 15 días, tampoco ninguno de los conocidos o allegados, con los que contactó la denunciante antes de formalizar la denuncia. El último día en que tuvieron noticias fue el 20 de febrero.

Durante la investigación, los agentes realizaron un control de las actividades de los sospechosos y de sus datos y actividad telefónica. De este modo se consiguió focalizar la investigación en dos personas allegadas a la víctima lo que reforzó la hipótesis de que la víctima no desapareció voluntariamente. Se barajó la posibilidad de que pudiera fallecer la tarde noche del 20 de febrero, además de valorar la etiología homicida, hipótesis que se ha corroborado con la investigación.

Fue el día 1 de diciembre, por parte del Grupo de Homicidios, se practicaron las detenciones de ambos investigados, de 49 y 55 años y nacionalidad española, en las localidades de Polinya de Xuquer y Les Palmeres - Sueca (Valencia). Se les atribuyen los siguientes delitos: homicidio, hurto y delito continuado de estafa. Durante las detenciones, registros y el resto de diligencias practicadas, la Guardia Civil consiguió localizar restos de un cuerpo en una parcela que era utilizada por uno de los investigados.

Se continúa con la práctica de gestiones para confirmar que dichos restos se corresponden con el desaparecido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta también por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  5. 5 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  6. 6

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  7. 7 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  8. 8 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  9. 9 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  10. 10 Aemet activa un aviso amarillo este miércoles en la Comunitat por rachas muy fuertes de viento y anuncia lluvias esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos detenidos por matar y enterrar en Sueca a un hombre que llevaba ocho meses desaparecido

Dos detenidos por matar y enterrar en Sueca a un hombre que llevaba ocho meses desaparecido