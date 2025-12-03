Dos detenidos por matar y enterrar en Sueca a un hombre que llevaba ocho meses desaparecido La Guardia Civil baraja un móvil económico tras detectar movimientos en la cuenta del fallecido

R. X. Sueca Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:26 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, de 49 y 55 años, en las localidades de Polinya de Xuquer y Les Palmeres-Sueca por el homicidio de una persona que llevaba desaparecida desde el mes de marzo.

Fue la exmujer quien denunció su desaparición en dependencias de la Guardia Civil de Sueca al no tener noticia de él desde hacía 15 días, tampoco ninguno de los conocidos o allegados, con los que contactó la denunciante antes de formalizar la denuncia. El último día en que tuvieron noticias fue el 20 de febrero.

Durante la investigación, los agentes realizaron un control de las actividades de los sospechosos y de sus datos y actividad telefónica. De este modo se consiguió focalizar la investigación en dos personas allegadas a la víctima lo que reforzó la hipótesis de que la víctima no desapareció voluntariamente. Se barajó la posibilidad de que pudiera fallecer la tarde noche del 20 de febrero, además de valorar la etiología homicida, hipótesis que se ha corroborado con la investigación.

Fue el día 1 de diciembre, por parte del Grupo de Homicidios, se practicaron las detenciones de ambos investigados, de 49 y 55 años y nacionalidad española, en las localidades de Polinya de Xuquer y Les Palmeres - Sueca (Valencia). Se les atribuyen los siguientes delitos: homicidio, hurto y delito continuado de estafa. Durante las detenciones, registros y el resto de diligencias practicadas, la Guardia Civil consiguió localizar restos de un cuerpo en una parcela que era utilizada por uno de los investigados.

Se continúa con la práctica de gestiones para confirmar que dichos restos se corresponden con el desaparecido.