Los bomberos sofocan un incendio en un local en obras en Bonaire Los efectivos del Consorcio Provincial de Valencia han impedido el avance de las llamas hacia más instalaciones del centro comercial

S. V. Aldaia Martes, 2 de diciembre 2025, 12:48 | Actualizado 13:13h.

Varios equipos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han extinguido un incendio en un local en obras del centro comercial Bonaire en Aldaia. Tras recibir el aviso del fuego, tres dotaciones de los parques de bomberos de Torrent y Paterna han acudido con urgencia al lugar.

El incendio se ha iniciado minutos antes de las once de la mañana de este martes, y los bomberos han logrado contener el avance de las llamas hacia más instalaciones. El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha informado a las 13 horas que el fuego ya ha sido extinguido.