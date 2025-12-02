Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los bomberos controlan un incendio en un local en obras en Bonaire
Un equipo de bomberos junto a la nave siniestrada. CPBV

Los bomberos sofocan un incendio en un local en obras en Bonaire

Los efectivos del Consorcio Provincial de Valencia han impedido el avance de las llamas hacia más instalaciones del centro comercial

S. V.

Aldaia

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:48

Comenta

Varios equipos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han extinguido un incendio en un local en obras del centro comercial Bonaire en Aldaia. Tras recibir el aviso del fuego, tres dotaciones de los parques de bomberos de Torrent y Paterna han acudido con urgencia al lugar.

El incendio se ha iniciado minutos antes de las once de la mañana de este martes, y los bomberos han logrado contener el avance de las llamas hacia más instalaciones. El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha informado a las 13 horas que el fuego ya ha sido extinguido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  2. 2 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  3. 3

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  4. 4 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  5. 5 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  6. 6 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  7. 7

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 Aemet anuncia probables lluvias en la Comunitat Valenciana y señala dónde caerán hoy martes 2 de diciembre
  9. 9 Estos son los 21 nuevos locales con Soletes de Navidad en la Comunitat Valenciana
  10. 10

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los bomberos sofocan un incendio en un local en obras en Bonaire

Los bomberos sofocan un incendio en un local en obras en Bonaire