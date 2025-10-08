Alfa, la droga que te hace creer inmortal

En 2017 el Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT), coordinado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ya alertaba de la ... circulación en el territorio nacional de una sustancia con efectos estimulantes, «cuyo consumo puede producir efectos graves para la salud, incluyendo intoxicaciones agudas e incluso la muerte», la llamada droga ALFA-PVP, también conocida como 'Flakka'. No obstante, ha sido ahora cuando el nombre de dicha sustancia empieza a ser conocida por los valencianos tras dos casos graves en los que se investiga su posible consumo, la muerte de un joven de 23 años precipitado desde un decimocuarto piso en una finca de Campanar y la violación a un hombre tras quedar con otro a través de una aplicación de citas en Paterna.

En el primero de ellos, ocurrido en la mañana de este martes, el informe toxicológico de la autopsia será el que determine si el joven consumió droga Alfa antes de caer al vacío tras encaramarse a la barandilla de la terraza, aunque en el Instituto de Medicina Legal de Valencia todavía no está catalogada esta droga específica. En el segundo, la presunta agresión sexual se remonta al 3 de mayo de 2023, pero fue este mismo martes cuando la víctima aseguró en el juicio que su agresor le había obligado a consumir esta misma sustancia para someterlo a todo tipo de prácticas sexuales sin su consentimiento mientras lo tenía retenido en una habitación de su domicilio, bajo llave y la puerta atracada con muebles, durante nueve largas horas.

«La droga Alfa es un potente estimulante sintético y los efectos son muy peligrosos incluso en dosis bajas», remarca Consuelo Tomás, psicóloga clínica del Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones. Entre sus efectos más comunes está una alta estimulación e hiperactividad, ya que esta droga «provoca una euforia muy intensa y una estimulación mental y física extrema, que puede llegar a tener una actividad descontrolada», añade la experta en conductas adictivas.

«Su consumo puede ir acompañado de ansiedad muy severa, ataques de pánico o delirios, que puede desencadenar una psicosis aguda acompañada de alucinaciones visuales y auditivas que distorsionan gravemente la percepción de la realidad», explica la especialista. En algunos casos, personas que han consumido esta droga experimentan una agitación extrema, que puede llevar a que tengan conductas erráticas y en ocasiones comportamientos agresivos hacía sí mismos o a terceros, pero no es lo habitual.

De hecho, un experto policial en detección de drogas aclara que no es exactamente una droga alucinógena como podría ser la «droga caníbal». Esta sustancia psicoactiva con efectos estimulantes pertenece al grupo de las catinonas –un alcaloide presente en la planta del Khat– y su característica principal es «la falsa sensación de creerte poderoso, de que no te puede pasar nada, que eres prácticamente inmortal». Ello hace que la persona asuma conductas de riesgo como conducir a una velocidad excesiva o caminar por una barandilla sin importarle la altura a la que se encuentre.

«Lo que sucede con esta droga es que tiene efectos muy potentes pero de corta duración»

Lo que ocurre es que a esta euforia desmedida, de corta duración, porque sus efectos duran entre una y cuatro horas, se suma que el Alfa que se suele consumir en la calle son imitaciones, una mezcla de sustancias y el consumidor no sabe realmente el coctel mortal que está tomando, bien fumada, vaporizada o esnifada, aunque también se puede ingerir de forma oral, inyectada, o incluso por vía rectal.

El verano pasado la Guardia Civil detectó su venta en la zona de l'Horta, y aunque la vendían a precio de Alfa se trataba de una mezcla de restos de distintas sustancias con colorante. Asimismo, en los controles de drogas al volante la detección de esta nueva droga es muy complicada, al no estar incluida en ninguno de los grupos que analiza el drogotest: cocaína, opiáceos, THC (cannabis), metanfetaminas y anfetaminas. Se han dado casos en los que inicialmente da positivo, pero después no se puede acreditar el tipo de sustancia. Y es el propio conductor o detenido el que acaba reconociendo qué ha consumido.

Riesgo de paro cardiaco

A nivel físico los efectos pueden ser problemas cardiovasculares porque aumenta de forma crítica la presión arterial y el ritmo cardiaco, «lo que puede llevar a un accidente cerebrovascular o a un paro cardiaco», alerta Consuelo Tomás. «Lo que sucede con esta droga es que tiene efectos muy potentes pero de corta duración», lo que provoca mayor adicción.

Además de un aumento de la temperatura corporal, que puede dañar órganos vitales como los riñones, y pueden aparecer espasmos y convulsiones, así como una deshidratación severa. «Debido a la hipertermia, se produce una intensa sudoración, y si no hay una ingesta de alimentos se puede provocar una deshidratación que puede llegar a ser mortal si no se llega a tiempo», indica la especialista en conductas adictivas.

De igual modo, pueden aparecer también problemas de insomnio por el efecto estimulante de la droga. Y a largo plazo puede provocar dependencia, como cualquier otro consumo de drogas. Que cada vez se consuma más y con mayor frecuencia. «Esta fuerte adicción hace que los intervalos entre consumos se vayan acortando», advierte la experta.

A su vez pueden aparecer trastornos psiquiátricos como una paranoia persistente o una psicosis, u otros problemas a nivel cognitivo porque el uso constante afecta a las funciones cerebrales y puede provocar problemas de memoria, concentración y un deterioro en el control de las emociones.

Como los efectos son de corta duración, los consumidores se ven tentados a consumir más dosis en menor tiempo, con el riesgo de sobredosis que ello supone y de muerte por intoxicación. Asimismo hay un riesgo de muerte súbita.

Todos estos efectos se materializan también en conflictos familiares importantes, ya que como cualquier otro tipo de adicción desatienden otras obligaciones y responsabilidades, y va acompañado de una bajada de rendimiento académico o laboral.