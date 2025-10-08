Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este miércoles deja 88.538,22 euros en un municipio donde nació uno de los mejores tenistas de la historia y una localidad de la capital
Una ambulancia tras intentar reanimar sin éxito al joven que se precipitó desde un decimocuarto piso en Campanar. LP

Alfa, la droga que te hace creer inmortal

La muerte de un joven tras precipitarse desde un decimocuarto y una violación en Paterna, últimos casos donde se investiga el consumo de este potente estimulante sintético que causa euforia extrema

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:54

Comenta

En 2017 el Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT), coordinado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ya alertaba de la ... circulación en el territorio nacional de una sustancia con efectos estimulantes, «cuyo consumo puede producir efectos graves para la salud, incluyendo intoxicaciones agudas e incluso la muerte», la llamada droga ALFA-PVP, también conocida como 'Flakka'. No obstante, ha sido ahora cuando el nombre de dicha sustancia empieza a ser conocida por los valencianos tras dos casos graves en los que se investiga su posible consumo, la muerte de un joven de 23 años precipitado desde un decimocuarto piso en una finca de Campanar y la violación a un hombre tras quedar con otro a través de una aplicación de citas en Paterna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  2. 2

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  3. 3 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  4. 4 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  5. 5 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  6. 6

    Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa
  7. 7 El valenciano que ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo
  8. 8 La previsión del tiempo el puente de octubre, día a día: dónde va a llover más en la Comunitat
  9. 9

    Los municipios prefieren dar puentes a profesores y alumnos que completar la semana fallera
  10. 10 Aumenta la intensidad prevista de las lluvias: ahora pueden caer 100 l/m2 en apenas 4 ó 6 horas en el litoral de Valencia y Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alfa, la droga que te hace creer inmortal

Alfa, la droga que te hace creer inmortal