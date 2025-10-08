Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa

Un encuentro sexual entre dos hombres en un inmueble de Paterna tras quedar mediante una aplicación de citas ha acabado en los tribunales después ... de que uno de ellos denunciara al otro por someterlo presuntamente a todo tipo de prácticas sexuales sin su consentimiento, tras tenerlo retenido durante nueve horas, cuando al poco de llegar al domicilio de este la víctima le dijo que solo podían tener sexo oral y le deja claro que no va a haber penetración anal por una enfermedad que padece.

Según el testimonio del agredido, que declaró este martes en el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, su presunto agresor le obligó a consumir droga Alfa, un potente estimulante sintético con efectos alucinógenos. Misma sustancia que la Policía Nacional investiga que pudo consumir el joven de 23 años fallecido tras precipitarse desde un decimocuarto piso en un edificio de la avenida Maestro Rodrigo de Valencia este mismo martes.

El acusado se enfrenta a una petición de pena de trece años de prisión por un delito contra la libertad sexual en concurso con un delito de detención ilegal, así como los delitos de lesiones psíquicas y robo con intimidación ya que también obligó a la víctima a ir a un cajero y a sacar 50 euros para comprar droga.

Por su parte, el procesado, de 35 años y nacionalidad española, que pidió declarar en último lugar, niega que las relaciones fueran no consentidas y que tuviera retenido en contra de su voluntad al hombre con el que había quedado expresamente para tener sexo.

Los hechos ocurrieron el 3 de mayo de 2023 cuando procesado y víctima quedaron a través de una aplicación de citas en casa del acusado, en Paterna. La Fiscalía sostiene que, una vez en la vivienda, a las seis de la tarde, el encausado cerró la puerta con llave y puso muebles para impedir la salida de la víctima, a la que obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, tras agredirle con puñetazos y bofetones.

La víctima asegura que la actitud de su cita cambió en el momento en el que le explicó que tenía una enfermedad y que no podían tener sexo anal. «Me dijo que ese no era su problema y cuando intenté salir la puerta ya estaba cerrada con llave», recuerda.

Desde ese instante y hasta pasadas las tres de la madrugada su agresor lo sometió a distintas prácticas sexuales sin su consentimiento. «Como no entraba porque se le había ido la erección, él se frustraba más», relata el agredido. Además, le hizo consumir una sustancia alucinógena, al parecer Alfa, para someterlo, «hasta ocho o nueve veces me acercó la droga para que chupara».

La víctima no se atrevió a pedir auxilio por miedo, ya que su captor le amedrentaba diciendo que tenía cuatro escopetas en casa. «Me dijo que de ahí no salía si no se corría», asegura el agredido.

Como consecuencia de estos hechos la víctima sufrió una lesión por mordedura en la parte superior de brazo derecho y daño psíquico, con tratamiento psicológico, que le ha provocado un estrés postraumático de grado moderado.