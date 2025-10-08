Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El acusado de violar y retener nueve horas a un hombre con el que había quedado para tener sexo. I. Cabanes

Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa

El acusado, que se enfrenta a trece años de cárcel, encerró a su víctima en una habitación bajo llave y le amenazó de muerte: «Me dijo que de ahí no salía si no se corría»

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:32

Un encuentro sexual entre dos hombres en un inmueble de Paterna tras quedar mediante una aplicación de citas ha acabado en los tribunales después ... de que uno de ellos denunciara al otro por someterlo presuntamente a todo tipo de prácticas sexuales sin su consentimiento, tras tenerlo retenido durante nueve horas, cuando al poco de llegar al domicilio de este la víctima le dijo que solo podían tener sexo oral y le deja claro que no va a haber penetración anal por una enfermedad que padece.

