Investigan la caída de un joven desde el piso 14 de un edificio de Campanar

Un joven de unos 23 años se ha precipitado desde un piso catorce esta mañana en la avenida Maestro Rodrigo de Valencia. Al parecer, según fuentes policiales, podría haber estado drogándose.

Cuando se han personado los servicios sanitarios han podido comprobar que el joven todavía mantenía las constantes vitales por lo que han intentado reanimarle.

Los hechos han ocurrido sobre las nueve de la mañana y hasta el lugar se han desplazado unidades sanitarias y efectivos de la Policía Local y Nacional. Al ser un momento con una alta intensidad de tráfico, y al haberse cortado algún carril a la circulación, el tráfico en la zona se ha resentido con alguna congestión.

Uno de los testigos que ha presenciado la caída ha señalado que se trataba de un joven que vivía en el edificio que parecía que había consumido algunas sustancias.

