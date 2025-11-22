Beatriu Civera regresa con una mirada joven

Extras Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:20 Compartir

Ubicado en el corazón del Barrio del Cristo, el IES Beatriu Civera es uno de esos centros que, sin hacer ruido, sostienen comunidad. En una mancomunidad de apenas 6.000 habitantes, la actividad del instituto se ha convertido en un punto de encuentro educativo y social, un lugar donde el compromiso con el entorno no se declama: se practica. Aquí la educación pública se vive como una responsabilidad compartida, como un espacio en el que cada alumno merece una oportunidad real para crecer y participar en una sociedad diversa y en constante cambio.

En su segunda participación consecutiva, el Beatriu Civera ha vuelto a apostar por este viaje formativo que encaja de lleno en su proyecto educativo. Como recuerdan desde el centro, «el IES Beatriu Civera lleva varios años desarrollando la competencia emprendedora desde varias disciplinas y participando en concursos de proyectos de empresa, fomentando la educación financiera, la economía circular y sostenible, y el desarrollo de los ODS marcados por la ONU». No lo dicen por decir: es una declaración de intenciones que se respira en cada aula.

La apuesta del centro por metodologías innovadoras —Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), trabajo colaborativo, Aprendizaje-Servicio— no solo anima al alumnado a tomar las riendas de su aprendizaje, sino que les prepara para un mundo globalizado y exigente. Esa mezcla de creatividad, sostenibilidad e implicación social encaja a la perfección con la filosofía de StartInnova.

StartInnova es un programa impulsado por LAS PROVINCIAS en la Comunitat, que cuenta con el patrocinio de Florida Universitària y la mentorización de Fundación Ribera Salud, Bioparc, Go Educa y Spin Master. StartInnova tiene como principal objetivo promover y concienciar a los jóvenes de la importancia del emprendimiento y hacerlo desde la formación y la educación. Los alumnos participantes viven una experiencia emprendedora a través de cuatro fases como son 'Aprendiendo a emprender'; 'De la idea al proyecto'; 'Desarrolla tu proyecto'; y 'Defiende tu proyecto', fase a la que llegarán aquellos alumnos que accedan a la fase final del programa.

En esta edición, participan estudiantes de 2º de Bachillerato de las ramas de ciencias sociales y científico-técnicas, organizados en equipos multidisciplinares dentro de la asignatura de Gestión de Proyectos Emprendedores. El responsable del grupo, Luis García Chaves, profesor de economía, acompaña a los equipos y los guía en un proceso donde importa tanto el resultado como el recorrido.

En el Beatriu Civera lo tienen claro: educar también es abrir ventanas. Y StartInnova, un año más, vuelve a ser una de las mejores formas de hacerlo.

Temas

IES

Educación

Bachillerato