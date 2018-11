Comprobar premios del sorteo del 11/11 de la ONCE de 2018 El sorteo del 11/11 se celebra una vez al año y ofrece al menos 12 premios extraordinarios LAS PROVINCIAS Viernes, 9 noviembre 2018, 08:19

El Sorteo del 11/11 de la ONCE de 2018 se celebra este domingo 11 de noviembre y ofrece premios extraordinarios a los apostantes. Habrá un premio de 11 millones de euros para un único acertante y 11 premios de 1 millón de euros.

Premios del 11/11 de la ONCE

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de la segunda a la duodécima extracciones completas.

11 premios de 111.000 € a las cinco cifras y serie de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones completas.

119 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

1.309 premios de 2.500 € a las cinco cifras de la segunda a la duodécima extracciones.

1.309 premios de 1.000 € a las cinco cifras de la decimotercera a la vigesimotercera extracciones.

1.080 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Una vez celebrado el sorteo, consulta los resultados del sorteo 11/11 de la ONCE y comprueba si has sido uno de los afortunados del sorteo 11/11 de la ONCE del año 2018.