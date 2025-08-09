Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre repara un aparato de aire acondicionado. Fotolia

El truco viral para arreglar un aire acondicionado que no enfría sin necesidad de llamar al técnico

Se trata de una técnica que se ha expandido rápidamente por las redes

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 01:12

La ola de calor anunciada por Aemet continúa con temperaturas máximas por encima de los 41 grados y lo peor es que las previsiones meteorológicas no tienen pinta de mejorar de cara a las próximas semanas.

De ahí que miles de españoles hayan tomado medidas para evitar los efectos de este período veraniego como mantenerse muy hidratado y, por supuesto, usar ventiladores y aire acondicionado. Precisamente con este último aparato hay un alto porcentaje de usuarios que tienen un gran problema.

Y es que, a pesar ponerlo al máximo, el ambiente sigue sin refrescarse como debería. Por suerte, existe una solución rápida y sencilla que se ha viralizado en redes sociales y que podemos realizar nosotros mismos sin necesidad de contactar al técnico. Se trata de limpiar el filtro del aire acondicionado

Al parecer, el problema de por qué no enfría puede estar vinculado con la falta de limpieza de los filtros de la unidad interior. El procedimiento es muy sencillo. El primer paso es abrir la tapa del aparato, sin tener miedo a aplicar un poco de fuerza.

En segundo lugar, debemos retirar el filtro con cuidado y lavarlo directamente. Debemos hacerlo solo con agua, sin utilizar esponjas, cepillos ni las manos puesto que esto podría dañarlo. Además, es recomendable instalar un protector de tensión y revisar el termostato y la ubicación.

Si después de seguir estas recomendaciones, el aparato continúa sin enfriar correctamente, es probable que haya perdido el gas congelante para refrigeración o haya tenido un problema más grave. Ahí sí que deberíamos contactar con un técnico profesional para que revise el equipo a conciencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en la política española tras el intento de suicidio de José María Ángel
  2. 2 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  3. 3

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  4. 4

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  5. 5 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  6. 6 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga
  7. 7 En libertad el tironero que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia
  8. 8 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  9. 9 Detenido en Valencia por atracar tres comercios con un cuchillo de cocina
  10. 10 Un hombre intenta huir de un control de la Guardia Civil en Carlet con un kilo de cocaína en su vehículo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El truco viral para arreglar un aire acondicionado que no enfría sin necesidad de llamar al técnico

El truco viral para arreglar un aire acondicionado que no enfría sin necesidad de llamar al técnico