El truco viral para arreglar un aire acondicionado que no enfría sin necesidad de llamar al técnico
Se trata de una técnica que se ha expandido rápidamente por las redes
Mario Lahoz
Valencia
Sábado, 9 de agosto 2025, 01:12
La ola de calor anunciada por Aemet continúa con temperaturas máximas por encima de los 41 grados y lo peor es que las previsiones meteorológicas no tienen pinta de mejorar de cara a las próximas semanas.
De ahí que miles de españoles hayan tomado medidas para evitar los efectos de este período veraniego como mantenerse muy hidratado y, por supuesto, usar ventiladores y aire acondicionado. Precisamente con este último aparato hay un alto porcentaje de usuarios que tienen un gran problema.
Y es que, a pesar ponerlo al máximo, el ambiente sigue sin refrescarse como debería. Por suerte, existe una solución rápida y sencilla que se ha viralizado en redes sociales y que podemos realizar nosotros mismos sin necesidad de contactar al técnico. Se trata de limpiar el filtro del aire acondicionado
Al parecer, el problema de por qué no enfría puede estar vinculado con la falta de limpieza de los filtros de la unidad interior. El procedimiento es muy sencillo. El primer paso es abrir la tapa del aparato, sin tener miedo a aplicar un poco de fuerza.
En segundo lugar, debemos retirar el filtro con cuidado y lavarlo directamente. Debemos hacerlo solo con agua, sin utilizar esponjas, cepillos ni las manos puesto que esto podría dañarlo. Además, es recomendable instalar un protector de tensión y revisar el termostato y la ubicación.
Si después de seguir estas recomendaciones, el aparato continúa sin enfriar correctamente, es probable que haya perdido el gas congelante para refrigeración o haya tenido un problema más grave. Ahí sí que deberíamos contactar con un técnico profesional para que revise el equipo a conciencia.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.