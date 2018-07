Los «colones profesionales» desvelan sus técnicas

Un 57% de los valencianos que reconoce haberse colado en alguna ocasión. La Comunitat se sitúa por detrás de Asturias, País Vasco, Castilla León, Madrid, Cantabria, y a la par que La Rioja. Esta cifra supera en un punto la media nacional, que es del 56%.

Entre las técnicas favoritas de los valencianos a la hora de saltarse una cola, el 43% confiesa como probable utilizar el método «la invitación abierta», seguido del 42% que también optaría por «hablar y colarse». Para el resto de los españoles, entablar conversación con alguien de la fila y terminar por colarse (63%) o acceder a ella aprovechando un espacio más amplio de lo normal entre dos personas de la cola (39%) son las dos opciones más utilizadas a la hora de colarse. En esta ocasión, los jóvenes vuelven a encabezar los datos a la hora de realizar cualquiera de estas tácticas.

A la hora de ver que alguien pretende saltarse la cola, «el enfrentamiento» (62%) y «la mirada fría» (55%) son las acciones más utilizadas por los valencianos para evitar esta injusta situación. Además, si se les ofreciera la posibilidad de saltarse la cola, el 38% de los valencianos aceptaría de buena gana y pasaría al frente de la fila.

Técnicas para colarse

- El «empujón flagrante» - camina recto sin sentir vergüenza, con valor y la cabeza alta

- El «hablar y colarse» - empieza una conversación con alguien en un buen lugar de la fila

- La «invitación abierta» - si hay espacio entre dos personas que están haciendo cola, actúa como si pensara que ese espacio es el final de la fila y se pone a hacer cola en ese punto

- El «viejo amigo» - finge que alguien que está en la fila es un viejo amigo y entabla una conversación con él

- El «solo tengo una pregunta rápida» - camina hacia delante con la disculpa de hacerle una pregunta al personal pero se coloca en la parte de delante

- El «tengo prisa» - dice una mentira para que las personas piensen que tiene prisa y le dejen pasar

- El «bloqueo» - usa unos auriculares y / o pone cara de ausente e ignora a las demás personas que están en la fila mientras se coloca en la parte de delante

- La «otra fila» - cuando se enfrenta una única fila para múltiples cajas/taquillas, forma otra cola y finge que hay más de una fila

- El «perdone, perdone, perdone» - pasa disculpándose de forma que las personas que están en la fila le deje pasar

Reacciones más comunes

Entre las reacciones hay dos grupos, lo que dicen y los que no. Entre los primeros están los que usan las técnicas de «fuerza bruta» (utiliza los codos y el cuerpo para impedir que se cuele), «grito de guerra» (congrega a las tropas de la fila y grita a quien se cuela), el «enfrentamiento» (llama la atención de la persona que se salta la fila y la reprende) y el «lo mata con una sonrisa» (sonríe dulcemente mientras manda a la persona, alto y claro, directamente al lugar que le corresponde al final de la fila)

Entre los que se callan, están los que son una «olla a presión» (no dice nada pero la sangre le hierve durante todo el tiempo), el «no importa» (deja que se cuelen), el «cuchicheo» (no se enfrenta a la persona que se salta la fila, pero cuchichea y hace comentarios groseros por lo bajo) y la «mirada fría» (se queda mirando con disgusto... justo a la nuca de quien se cuela).