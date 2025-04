La raíz de «loto amarillo» terapéutica que mejora las dolencias intestinales

P. C. Sábado, 19 de abril 2025, 01:01 Comenta Compartir

Cada vez mostramos más interés por incorporar alimentos saludables a nuestra rutina diaria. Al final, nuestro modo de vida moderno hace que pasemos muchas horas sentados y que no nos activemos de manera física lo suficiente. Además, si estamos todo el día en la oficina, también es común no seguir la dieta más recomendada, picar entre horas, y sufrir un desequilibrio de nutrientes. Predominio de verduras, frutas y legumbres; lácteos y proteína en menor medida; y carne roja excepcionalmente son las recomendaciones más sencillas de seguir de los expertos.

No obstante, también hay personas que quieren ir más allá y descubrir especias, hierbas y raíces con propiedades beneficiosas de ámbitos más específicos. En la medicina tradicional china, hay 50 hierbas reconocidas como las más utilizadas y beneficiosas. No obstante, y como indica 'El gran libro de la medicina tradicional china' del maestro Wong Kiew Kit, «un sólido conocimiento de las numerosas plantas y sus propiedades es, evidentemente, fundamental, en la práctica del médico chino, aunque él va más allá y no se limita a prescribir una planta determinada para cierta dolencia, sino que prescribe una gama de plantas para curar el estado patológico del enfermo y devolverle la salud». En la medicina tradicional, se hace una evaluación de manera holística. Aunque muchas veces nosotros no estaremos en una situación de acudir a un médico tradicional, es bueno aplicar esta filosofía a nuestra vida diaria, y que nuestra alimentación sea, a la vez, medicina.

Así, en el vasto universo de los superalimentos, hay nombres que aún no se conocen en nuestra región geográfica pero que, posiblemente, poco a poco suenen con más fuerza. Es el caso del rizoma de Coptidis o Coptis chinensis, llamado en chino huanglian (literalmente, «loto amarillo»). Su potente capacidad antimicrobiana, antiinflamatoria y desintoxicante lo hace un remedio básico pero poderoso. Según el libro de Wong Kiew Kit, se encuentra en las provincias de Sichuan, Yunnan, Guizhou, Hubei, Anhui y Lingxia, y además de dolencias intestinales, puede también tratar desequilibrios psicológicos («apaga la sed y quita la preocupación»).

La parte que se consume del Coptis chinensis son sus rizomas de color amarillo intenso, de ahí su nombre común. No obstante, no se puede consumir sin precauciones, pues el ser un alimento entre la medicina y la nutrición lo hace especial: no se recomienda durante el embarazo y la lactancia; debe controlarse si se se están tomando también medicamentos para la diabetes o anticoagulantes, ya que puede potenciar sus efectos; y su prescripción debe consultarse siempre con un profesional.

Dentro de las diferentes propiedades que posee destacan las siguientes:

1 Es un antibacteriano y antifúngico natural

El huanglian es eficaz contra una amplia gama de bacterias patógenas. También contribuye a fortalecer las respuestas del sistema inmunológico y a mejorar la resistencia a infecciones.

2 Es un antiinflamatorio poderoso

Una de sus aplicaciones más frecuentes es en el caso de inflamaciones intestinales, cutáneas y respiratorias. Alivia la diarrea, las úlceras, y otros desequilibrios del sistema digestivo.

3 Regula el azúcar en sangre

El poder del Coptis chinensis radica mayormente en su alto contenido de berberina, un alcaloide con propiedades antimicrobianas, antibacterianas y antiinflamatorias. Además, la berberina también es un aliado potencial en los casos de personas con diabetes, porque favorece el control de la glucosa.

4 Estimula la función hepática

Este rizoma fortalece la protección hepática y ayuda en procesos de desintoxicación.

El maestro Wong Kiew Kit resume así las aplicaciones terapéuticas del rizoma de Coptidis en su libro sobre medicina: «Adecuado para las 'evacuaciones frecuentes calientes' (provocadas por la acción de micropatógenos), los vómitos producidos por tomar alimentos contaminados y el calor malo (patógenos externos), para los ojos doloridos o hinchados, las úlceras en la boca, las hemorragias nasales y diversos tipos de llagas».

Cómo tomar rizoma de Coptis chinensis

No es una raíz que se pueda ingerir como alimento habitual, sino que suele adoptar varias formas dependiendo de la recomendación del profesional especializado:

1) En infusión o decocción de la raíz seca.

2) Como extracto líquido.

3) A través de cápsulas estandarizadas.

4) En jarabes de medicina tradiciona china, como componente con otras hierbas para tratar dolencias específicas.

Recuerda que esta es información general y bajo ningún concepto sustituye el consejo de un profesional.

