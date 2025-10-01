Los expertos lo confirman: la costumbre diaria que aumenta el riesgo de diabetes Una nueva investigación internacional concluye que las posibilidades de sufrir el tipo 2 de esta enfermedad aumentan con una práctica muy habitual entre gran parte de la población

Tamara Villena Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:05

A estas alturas todos sabemos que fumar mata y que es un hábito sumamente peligroso para la salud, aunque todavía a día de hoy se siguen descubriendo nuevas implicaciones que muestran que los cigarros son grandes enemigos para nuestro organismo. Son muchos quienes, a pesar de ello, siguen consumiendo tabaco a diario y hay quien incluso lo hace a más de un paquete al día, a pesar de las consecuencias para su cuerpo y su bolsillo.

Es uno de los hábitos que conviene dejar de lado para cuidar nuestra salud, y ya no solo porque afecta a nuestros pulmones, boca o sistema cardiovascular, hay otro motivo que los expertos han descubierto recientemente y que añade un riesgo más a esta mala costumbre. En concreto, y según una nueva investigación internacional colaborativa del el Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia), fumar aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2, independientemente del subtipo.

Las características de la diabetes tipo 2 varían según el paciente, por lo que se ha propuesto que la enfermedad se compone de cuatro subtipos. Los investigadores también descubrieron que las personas con una susceptibilidad genética a desarrollar diabetes parecen más vulnerables a los efectos adversos del tabaquismo.

Los expertos examinaron el vínculo entre el tabaquismo, que ya se sabe que es un potente factor de riesgo para la diabetes de tipo 2 en general, y otras formas de consumo de tabaco, y los diversos subtipos de diabetes de tipo 2.

Para ello, utilizaron datos de 3.325 personas con diabetes tipo 2 y 3.897 controles de un estudio de diabetes de larga duración. De esta forma, descubrieron que quienes alguna vez habían fumado (tanto fumadores actuales como exfumadores) tenían mayor riesgo de padecer los cuatro subtipos de diabetes tipo 2 que quienes nunca habían fumado. La relación entre el tabaquismo y la SIRD (un subtipo de diabetes grave resistente a la insulina) fue particularmente sólida. Los fumadores ocasionales tenían más del doble de probabilidad de desarrollar SIRD que quienes nunca habían fumado.

Cuatro subtipos de la diabetes tipo 2

La diabetes tipo 2 (DT2) se puede dividir en los siguientes subtipos: SIRD (diabetes grave resistente a la insulina), caracterizada por la resistencia a la insulina (donde las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina y no pueden absorber fácilmente la glucosa de la sangre); SIDD (diabetes grave con deficiencia de insulina), caracterizada por una falta de insulina; MOD (diabetes leve relacionada con la obesidad), asociada con la obesidad y una edad de aparición más temprana; y MARD (diabetes leve relacionada con la edad), que se desarrolla más tarde en la vida. En este sentido, se sabe que la gravedad, el pronóstico y el riesgo de complicaciones difieren según los subtipos, pero no está claro si tienen diferentes factores de riesgo.

Emmy Keysendal, estudiante de doctorado en el Instituto Karolinska e investigador del estudio junto a sus colaboradores, añade: «Está claro que fumar aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2 independientemente del subtipo, es decir, independientemente de si la diabetes se caracteriza por resistencia a la insulina, falta de insulina, obesidad o vejez. La asociación más fuerte se observó para el subtipo caracterizado por resistencia grave a la insulina (SIRD), lo que sugiere que fumar puede contribuir a la diabetes al afectar la capacidad del cuerpo para responder a la insulina».