Semillas en una imagen de archivo.
Semillas en una imagen de archivo. Fotolia

La semilla rica en omega-3 que ayuda reducir el colesterol malo

Su popularidad ha cerecido mucho en los últimos años y se puede encontrar hasta en aceites

A.P.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:00

La salud cardiovascular es uno de los principales aspecto a cuidar por los españoles. Es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Factores de riesgo como la obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo y un estilo de vida sedentario son prevalentes. Sin embargo, la mayoría de estas muertes son prevenibles mediante cambios en el estilo de vida y en la alimentación. Este último, es un factor muy importante. Cómo nos sentimos físicamente y emocionalmente depende directamente de los alimentos que ingerimos. Pues bien. si lo que queremos es cuidar nuestro corazón y evitar complicaciones cardiovasculares hay unas semillas que son muy beneficiosas.

Se trata de las semillas de lino. Provienen de la planta que lleva su nombre y su origen se sitúa en Asia Central y el Cáucaso. Desde allí, el cultivo se expandió a diversas regiones del mundo, incluyendo Europa, el norte de África y América, donde se cultiva ampliamente en países como Canadá, India, China y Estados Unidos. Muchas personas la utilizan para tratar problemas digestivos como el estreñimiento porque contiene linaza.

Lo que no mucha gente sabe es que, tal y como informa Mayo Clinic, a linaza también puede ayudar a reducir el colesterol total en sangre y los niveles de lipoproteína de baja densidad (LDL, o colesterol «malo»), lo cual puede ayudar a disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca. Lo cierto es que su popularidad ha crecido mucho en los últimos tiempos debido a que hay toda una tendencia 'healthy' en las redes.

Puede consumirse de diferentes maneras. Pueden encontrarse en cualquier herbolario en forma natural, como semillas molidas e incluso como aceite. En cuanto a las cantidades recomendadas, según la fuente mencionada anteriormente, una cucharada de semillas de lino al día puede ofrecer una serie de beneficios, incluyendo la disminución del colesterol y la glucosa.

Eso sí, es muy importante con suficiente agua para evitar efectos secundarios como gases o distensión abdominal. Aunque las semillas de lino ofrecen múltiples beneficios, no son un «producto milagro». Su efectividad depende de un enfoque integral que incluya una dieta balanceada y ejercicio regular.

