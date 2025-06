El cardiólogo Aurelio Rojas advierte de cuándo no hay que tomar ibuprofeno: «Puede aumentar el riesgo de infarto» El médico ha compartido un vídeo en sus redes sociales sobre el «peligro» de este medicamento, tan usado en los hogares españoles

El ibuprofeno, junto al paracetamol, es uno de los medicamentos más utilizados de forma rutinaria y, en la mayoría de casos, sin pasar por la consulta del médico. Pero ojo, ambos son seguros si se utilizan en la dosis correcta y solo durante el tiempo necesario.

De ello ha querido hablar el cardiólogo Aurelio Rojas, que ha compartido un vídeo a través de sus redes sociales en el que ha querido advertir a sus seguidores del «peligro del ibuprofeno». «Muchos lo toman como si fuera inocuo… pero no lo es», ha indicado. «Si lo usas a menudo para el dolor de cabeza, la regla, la espalda o el estrés… esto te interesa», ha advertido antes de desvelar algunas situaciones en las que es mejor no no consumirlo.

Según el experto, hay que usarlo «sólo cuando sea necesario». «Evita tomarlo por costumbre y si puedes controlar el dolor con medios naturales o alternativas más seguras mucho mejor», ha indicado.

En segundo lugar, Rojas aconseja que «no hay que utilizarlo si tienes la tensión alta sin controlar, ya que el ibuprofeno puede reducir el efecto de tus medicamentos para la tensión». «En este caso siempre consulta con tu médico», ha aconsejado.

Rojas también ha indicado que «es muy importante beber suficiente agua mientras lo estés tomando. Este tipo de fármacos pueden afectar tus riñones y si estás deshidratado tu presión arterial puede subir aún más».

En cuarto lugar, «y cuidado con este», el experto recomienda «evitar el alcohol y el exceso de sal». Según advierte, «ambos aumentan la retención de líquido y hacen que tus vasos sanguíneos se contraigan aún más si estás tomando ibuprofeno». Y en el caso de que tengas que tomarlo, «pues que sea atento a la dosis más baja y durante el menos tiempo posible. Nunca más de tres días seguidos sin supervisión médica».

En este sentido, Rojas ha aconsejado que «es muy importante, también, que valores con tu médico alternativas como el paracetamol, siempre y cuando no tengas contraindicaciones, o métodos naturales como el frío, el calor, el descanso, la fisioterapia, la respiración profunda o, por qué no, antiinflamatorios naturales como la cúrcuma con pimienta negra».

Por último, ha señalado, «nunca tomes ibuprofeno si vas a hacer ejercicio intenso porque puede aumentar el riesgo de infarto, ictus o daño renal».

