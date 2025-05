El médico Manuel Viso advierte de dónde no hay que guardar el paracetamol y el ibuprofeno: «Puede inactivarlos, funcionan peor» El divulgador indica que existen mejores formas de almacenar estos medicamentos, algunos de los más usados en los hogares españoles

Marta Palacios Valencia Miércoles, 7 de mayo 2025, 15:05 | Actualizado 15:16h. Comenta Compartir

Tanto el ibuprofeno como el paracetamol pueden considerarse como los medicamentos más usados en los hogares españoles. Ambos son analgésicos, aunque el ibuprofeno tiene un perfil más antiinflamatorio, mientras que el paracetamol era más antipirético, es decir, va destinado a disminuir la fiebre pero lo hace de forma sintomática, sin actuar sobre su causa.

No hay casa en España en la que no estén presentes, tanto en comprimidos como en jarabes, pero hay que prestar atención a dónde se guardan. Quizá, dónde almacenarlos correctamente para que no se estropeen es una de las preguntas más frecuentes. Ha sido el médico y divulgador Manuel Viso quien ha compartido un vídeo explicativo en referencia a este tema en sus redes sociales.

¿Es correcto guardar estos medicamentos en la nevera?. Esta es la pregunta que el experto ha desvelado a través de su cuenta de Instagram. «Se pueden guardar a temperatura ambiente», ha indicado Viso, pero «las temperaturas ambientes en las casas varían mucho. Por ejemplo, por la mañana, cuando la calefacción está apagada la casa está más fría y por la noche, cuando ponemos la calefacción, está más caliente. Esas variaciones térmicas pueden alterar la composición del ibuprofeno y del paracetamol», ha explicado. «Pero no alteraciones en cuanto a que sea dañiño, sino que se inactiven y funcionen peor», ha añadido.

Es por eso que Viso recomienda que una vez abierto este medicamento «se puede guardar en la nevera». «Primero porque está más rico cuando lo tomamos», en referencia a si se trata de un jarabe, «y segundo porque tendremos una temperatura más estable que permite que el medicamento no se estropee». « Por tanto, se puede guardar en nevera y conseguimos mayor estabilidad del medicamento».

Por último, el experto advierte que al guardarlos en nevera «se pueden espesar un poquito». Es por ello que «conviene agitarlo» antes de administrarlo para que el medicamento recobre su consistencia normal.

Temas

Medicamentos