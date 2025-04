Una farmacéutica aclara qué es más potente: un paracetamol de 500 mg o un ibuprofeno de 400 mg

Clara Alfonso Sábado, 12 de abril 2025, 01:43 Comenta Compartir

Aunque ambos fármacos son habituales en los botiquines de los hogares españoles, el paracetamol y el ibuprofeno no son comparables entre sí en cuanto a su potencia. Se utilizan para tratar dolencias similares —dolores leves, fiebre o malestar general—, pero actúan de forma distinta en el organismo y están indicados para casos concretos. Aun así, muchas personas tienden a mirar la cantidad de miligramos como si se tratara de una cuestión matemática simple: más miligramos, más efecto. Pero no es así.

Esa confusión es precisamente lo que ha querido aclarar la farmacéutica Elena Monje, conocida en redes sociales como @infarmarte. En una publicación reciente, lanzaba la siguiente pregunta a su comunidad:

«¿Qué crees que es más potente, un paracetamol de 500 mg o un ibuprofeno de 400 mg? Si has pensado en el paracetamol porque tiene más miligramos, déjame decirte que no se pueden comparar las dosis de dos medicamentos con principios activos diferentes. Es como comparar un litro de agua con uno de gasolina porque, aunque tengan la misma cantidad, no tienen las mismas funciones», explica.

Según apunta la experta, la clave está en cómo actúa cada uno de estos medicamentos. «Cuando comparas estos principios activos, los miligramos ya no equivalen a potencia porque cada uno tiene su manera de actuar en el cuerpo», añade en su explicación.

Dos medicamentos distintos

El ibuprofeno, que puede encontrarse en marcas como Neobrufen, Nurofen, Espidifen o Saetil, es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE). Se utiliza como analgésico, antipirético (para la fiebre) y antiinflamatorio. Precisamente esa acción triple hace que sea especialmente eficaz cuando hay inflamación de por medio. Sin embargo, su uso prolongado o excesivo puede acarrear consecuencias. En este sentido, los expertos recomiendan no superar los 1.200 mg diarios, ya que puede dañar la mucosa gástrica y provocar molestias estomacales, úlceras o incluso hemorragias digestivas.

Por su parte, el paracetamol —comercializado bajo marcas como Gelocatil, Efferalgan, Lumado o Termalgin— no tiene acción antiinflamatoria, pero sí es un eficaz analgésico y antipirético. Su gran ventaja es que no afecta al estómago, por lo que suele ser la opción preferida para quienes tienen problemas gástricos. Eso sí, también tiene su límite: si se abusa de él, puede provocar toxicidad hepática.

En definitiva, no se trata de cuál tiene más miligramos, sino de cuál es el más adecuado para el tipo de dolor o molestia que se pretende tratar. Tal y como apunta Elena Monje, comparar sus dosis es un error común que puede llevar a un mal uso del medicamento. Para evitar riesgos, los profesionales de la salud insisten en que ambos fármacos deben tomarse siempre con responsabilidad, respetando las dosis recomendadas y, ante la duda, consultando con un médico o farmacéutico.

Temas

Medicamentos