Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
Dioni en uno de sus conciertos. Eva Moya

Preocupación por el estado de salud de Dioni, de Camela, tras cancelar su concierto en la Comunitat: «Empezó con mal pronóstico»

El artista no ha podido estar ni en Quintanar de la Orden ni en Elche

J.Zarco

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:44

Camela se ha visto obligada a suspender varios de sus conciertos en los últimos días por un problema de salud de su vocalista masculino, Dionisio Martín, más conocido como Dioni.

Hace una semana, anunciaron que no podían acudir a su cita en Quintanar de la orden (Toledo) por «motivos de salud». El pasado martes 12 también desde el Ayuntamiento de Elche comunicaron la cancelación de un concierto previsto en la Barraca Municipal Nits de Festa Elx,

«Se debe a una recaída inesperada en el estado de salud de Dioni, integrante del grupo», aseguraron. «Desde la organización del evento y el Ayuntamiento de Elche, enviamos nuestros mejores deseos para la pronta recuperación del artista y pedimos disculpas por las molestias que esta situación pueda ocasionar», añadieron.

Su hijo aclaraba qué ocurría con el artista en el Festival Radiolé en Leganés: «Lleva un tiempo un poquito malo de la voz, ha tenido que suspender unos cuantos conciertos».

Ahora, ha sido Ana, jefa de prensa del grupo, la que ha ofrecido la última hora del cantante a través de la periodista Gema López de 'Espejo Público': «Ha tenido una faringitis aguda, pero nada más allá, nada grave». Además, ha recordado que Dioni lo ha pasado mal porque nunca se había ausentado de uno de sus conciertos: «Jamás. Él es muy responsable, pensaba en el equipo, el público y lo ha pasado mal, la verdad

La reportera también ha hablado sobre las especulaciones que ha habido sobre la salud del integrante de Camela: «Todas las especulaciones son absurdas. Es una faringitis que empezó con mal pronóstico porque no eran capaces de mejorarle y por eso se ha demorado la recuperación». Por último, ha asegurado que esperan estar la próxima semana en la feria de Málaga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  2. 2 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  3. 3 «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
  4. 4 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia y otros 20 municipios de la provincia para esta semana (del 16 al 22 de agosto)
  5. 5

    Otra carretera en obras: la CV-32 se amplía tras veinte años de espera
  6. 6

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  7. 7 Movistar Plus incorpora cuatro canales a su plataforma para reforzar su oferta
  8. 8

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  9. 9 El municipio valenciano que ha dormido con manta este viernes 15 de agosto en plena ola de calor
  10. 10 Cuatro universidades valencianas, entre las mil mejores del mundo según el ranking de Shanghai

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Preocupación por el estado de salud de Dioni, de Camela, tras cancelar su concierto en la Comunitat: «Empezó con mal pronóstico»

Preocupación por el estado de salud de Dioni, de Camela, tras cancelar su concierto en la Comunitat: «Empezó con mal pronóstico»