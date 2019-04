Pablo Motos revela un gran complejo que le llevó hasta a lijarse la cara El presentador confesó en 'El Hormiguero' que «cada día de su vida» se levantaba intentado encontrar una solución LAS PROVINCIAS Viernes, 26 abril 2019, 21:56

El presentador de 'El Hormiguero' vuelve a dejar sin palabras a su público confesando otro secreto en su programa. Pablo Motos aprovechó su entrevista a Blanca Suárez y Macarena García para revelar la mayor preocupación de su adolescencia, por la cual ha asegurado que estaba tremendamente acomplejado.

Motos reveló que las pecas fueron un importante complejo durante su juventud, tanto que intentaba combatirlas de una manera bastante agresiva: «De pequeño tenía muchas más pecas que ahora. Cada día de mi vida me levantaba con la idea de encontrar algo para quitármelas. Llegué a rascarme con lija la cara y no quedó bien la cosa. Mi madre me dijo: '¿eres tonto?'», confesó el presentador en su programa, mientras charlaba sobre complejos con las dos actrices.

Motos y sus dos invitadas, Macarena García y Blanca Suárez, durante el programa. / Atresmedia

Las dos invitadas también se animaron a compartir sus complejos ante el público del programa: «Yo tenía las orejas al mismo tamaño que ahora, pero con la cabeza más pequeña», aseguraba Blanca Sánchez, mientras que García confesaba que cuando era pequeña le daba «bastante vergüenza tener las piernas bastante formadas»