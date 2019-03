El 'zasca' de Pablo Motos a Santiago Abascal y Pedro Sánchez Pablo Iglesias junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. / Antena 3 El presentador de 'El Hormiguero' dedicó unas palabras al líder de Vox y al presidente del Gobierno por rechazar su invitación al programa BLANCA SÁNCHEZ Valencia Miércoles, 27 marzo 2019, 12:35

Las elecciones generales están cada vez más cerca, razón por la que Pablo Motos ha llamado esta semana a los principales candidatos a la Moncloa a acudir a 'El Hormiguero' y dejar que los espectadores conozcan otra faceta de ellos.

Según el presentador, su intención es que los aspirantes a la presidencia del Gobierno tengan la oportunidad de mostrar quiénes son y sus intenciones, aprovechando que se trata de un formato de Antena 3 que suele reunir la máxima audiencia en la franja horario de emisión.

No obstante, esta invitación ha sido rechazada por dos de los rostros del panorama político español. Uno de ellos, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El segundo nombre que no ha querido asistir al plató del programa es el del líder de la formación Vox, Santiago Abascal.

Así, antes de dar paso al invitado del programa de este martes, Motos quiso explicar al público su indignación y, de paso, lanzar un mensaje a los dos políticos por haber declinado su oferta.

«Es como si vas a quedar con el rey Felipe y te mandan a Froilán»

«En Vox me dijeron que Santiago Abascal vendría si tomábamos un café», arrancaba el conductor de 'El Hormiguero'. A Motos, en principio, no le pareció buena idea porque piensa que todos los invitados parten de la misma situación y debía tener «la misma distancia con todos». No obstante, prosiguió en su discurso, la formación le argumentó que «los demás partidos me conocían y él no».

Finalmente, Motos confesó que aceptó el café, pero su sorpresa llegó cuando Abascal le respondió de tomarlo tras las elecciones. El presentador aprovechó el relato para mandar un 'zasca' al candidato de Vox: «Abascal, sé que eres nuevo, pero la campaña va antes de las elecciones».

Pablo Motos tenía, igualmente, reservadas unas palabras para el líder del Ejecutivo. El comunicador relató cómo el PSOE rechazó también la invitación al programa. El partido le contestó que Sánchez no acudiría al programa porque al ser el presidente del Gobierno «no está en su agenda», a pesar de que ya conocía la dinámica del programa puesto que ya lo había visitado anteriormente.

Así, Pedro Sánchez no se libró del dardo de Motos, quien expresó ante el plató que esa excusa no le servía: «Rajoy sí que vino cuando era Presidente. A lo mejor no viene porque no tenemos sitio para que aterrice con el Falcon».

El presentador detalló como el PSOE le propuso que acudiera José Luis Ábalos como representación del partido. Pero para Motos, que acudiera el Ministro de Fomento como alternativa le parecía una falta de respeto tanto para el resto de candidatos como para la audiencia: «Es como si vas a quedar con el rey Felipe y te mandan a Froilán».

Tras esta explicación, la precacampaña televisiva de 'El Hormiguero' quedaba inaugurada con la visita de Pablo Iglesias este martes por la noche. El candidato de Podemos acudió al programa dispuesto a enfrentarse a las rondas de preguntas que le esperaban.

Tras una entrevista con Pablo Motos, en la que la audiencia pudo ver a un Pablo Iglesias, inicialmente, con un semblante serio, las hormigas del programa, Trancas y Barrancas, tenían preparadas una serie de temas para poner en apuro a Iglesias.

Durante la ronda de preguntas, no faltaron aglunas relacionadas con el conocido chalé de lujo que Pablo Iglesias e Irene Montero adquirieron para vivir en Galapagar (Madrid), la relación que mantiene con Pedro Sánchez o su opinión sobre Vox.

Pero hubo dos cuestiones que el líder de la formación morada no llegó a contestar. Una de ellas hacía referencia a la manera en la que llama a su mujer en la intimidad. Ante esta pregunta, Iglesias solo respondió: «Pasapalabra». La segunda pregunta de las hormigas fue si había cambiado de agujero del botón, ante lo que el político contestó: «Sigo teniendo la misma ropa, me regañan mucho por eso. Debería cambiar de fondo de armario porque además dicen que estoy engordando».

«El otro día escuché a una señora del PP, una de Barcelona, que es aristócrata que dijo: 'Veo a Pablo Iglesias viejo y fondón. Ya le falta decirme que soy feo y tengo los dientes torcidos. Elegancia aristocrática», añadió el líder de Podemos.

Mas no finaliza aquí la precampaña electoral que ha puesto en marcha 'El Hormiguero' para sus espectadores. El plató del programa recibe este miércoles a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, que se enfrenterá a los retos que le haya preparado el espacio.