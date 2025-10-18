El Túnel de Agua Negra: el megaproyecto que busca unir dos océanos a través de los Andes Mientras que las obras en el lado trasandino chileno se han reanudado, esta megaconstrucción se debate entre el optimismo y la utopía

Mar Georga Sábado, 18 de octubre 2025, 00:46 Comenta Compartir

El megaproyecto del Túnel de Agua Negra se considera como una de las obras viales más ambiciosas del continente sudamericano. Con 14 kilómetros de extensión y ubicado a 4.000 metros de altura, este corredor bioceánico promete unir Argentina y Chile a través de la cordillera de los Andes.

El Túnel de Agua Negra: una integración comercial y cultural

Esta estratégica construcción busca conectar la provincia argentina de San Juan con la Región de Coquimbo en Chile, facilitando así el tránsito constante de bienes y personas. Debido a las limitaciones que presenta la sucesión de montañas de los Andes, en la actualidad solo se permite su paso en verano, cuando las condiciones climáticas son menos extremas.

De este modo, este corredor bioceánico se proyecta como un puente directo al océano Pacífico, capaz de producir un gran impacto económico y logístico, tanto en los dos países de Argentina y Chile como en la mayor parte del continente. Además de los beneficios comerciales, el Túnel de Agua Negra también ofrecerá ventajas turísticas y de desarrollo entre ambas regiones.

Estado actual del proyecto: un desafío pendiente

Pese a que el proyecto del Túnel de Agua Negra no es algo nuevo y sus primeros estudios se remontan al año 2003, su viabilidad ha sido postergada numerosas veces por los sucesivos gobiernos. No obstante, en unas declaraciones recientes a 'Diario Huarpe', Mario Schiavone -el cónsul de Chile en San Juan- ha confirmado que esta megaconstrucción sigue en pie.

«Pensando en lo que viene, el túnel de Agua Negra sigue siendo una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca. Tendremos paciencia, esperaremos y en algún momento se concretará», señala. A lo que añade: «Los sanjuaninos esperan cruzar por Agua Negra y en Chile se espera su llegada. Ese vínculo ya es un hito histórico y se seguirá sosteniendo».

Desafíos técnicos y medioambientales

Respecto a la complejidad del terreno de la cordillera de los Andes, Mario Schiavone señala lo siguiente. «Se está tratando de sumar varios kilómetros más para esta temporada. No es sencillo, porque hay tramos conflictivos en los que pavimentar es complejo, pero el progreso es constante y se nota que se puede trabajar cada vez mejor».

Además de los retos técnicos asociados con la construcción por encima de los 4.000 m, el megaproyecto presenta otras debilidades. Los riesgos sísmicos, el impacto medioambiental (fauna y flora de montaña) y el manejo de aguas son otros factores que afectan a su viabilidad. Tampoco cabe olvidar los altos costes de financiación, a pesar de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya ha aprobado un préstamo de 280 millones de dólares para impulsar la primera fase.