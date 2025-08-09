Luz verde en Europa al túnel más largo y profundo del mundo Se trata de un ambicioso plan de carreteras que permitirá reducir el tiempo que se tarda en atravesar Noruega en 11 horas menos

Mar Georga Sábado, 9 de agosto 2025, 01:11

El Gobierno de Noruega está llevando a cabo uno de los proyectos de transporte más ambiciosos e innovadores de los últimos tiempos. Se trata del túnel submarino Rogfast, que conectará media docena de ciudades noruegas y permitirá atravesar el país de norte a sur en 10 horas. Lo que supone 11 horas menos que las actuales 21 horas que se tarda en recorrer la E39, un tramo de casi 2.000 kilómetros que se llega a interrumpir hasta siete veces a causa de los fiordos.

La complejidad del terreno del país noruego compuesto por estas entradas estrechas y profundas de mar, además de las duras condiciones climáticas que azotan en invierno, hacen que el actual recorrido de la E39 dificulte la movilización de sus habitantes, así como el transporte de bienes y mercancías. Gracias a la construcción del túnel Rogfast, cuyo coste superará los 1.900 millones de euros y cuya construcción se prevé que finalice en el año 2033, se conseguirán paliar estos problemas de movilidad.

El túnel de Roagfast supondrá un reto de ingeniería debido a la avanzada tecnología que requerirá la excavación de su capa de roca situada en el fondo marino. Esta construcción, la cual contará con cuatro carriles, 26,5 kilómetros de distancia, una duración media de 35 minutos de recorrido, y una profundidad máxima de 400 metros, superará varios récords mundiales. Además de convertirse en el túnel más largo de Noruega, se considerará el más largo del mundo para tráfico regular, el más largo con cuatro carriles, el más profundo con cuatro carriles y la intersección de carreteras más profunda del mundo, según datos de la 'CNN'.