Adiós a los vuelos en Europa: así será el 'metro' europeo que conectará decenas de ciudades Desde España hasta Turquía y Finlandia, este megaproyecto dará comienzo a una nueva era en la movilidad

Mar Georga Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:57

21st Europe -el laboratorio de ideas de origen danés- ha presentado Starline, el megaproyecto que conectará el continente europeo a través de 22.000 kilómetros de vías de alta velocidad. Esta red ferroviaria, compuesta por trenes que alcanzarán los 400km/h, llegará hasta más de 40 ciudades, mejorando así la movilidad y el transporte entre los países del marco europeo.

Esta ambiciosa iniciativa funcionará de manera similar a la de un metro, y su objetivo es claro: unificar el mapa ferroviario y ofrecer una alternativa sostenible a los vuelos de corta distancia. Dado que el transporte aéreo es considerado como uno de los grandes responsables de las emisiones de CO₂, esta propuesta logrará reducir el impacto ambiental de manera notable.

Se estima que el megametro Starline comience a estar operativo en el año 2040, si se cumple con el calendario previsto. Con cuatro líneas disponibles, este proyecto atravesará de norte a sur (desde Escocia o Finlandia hasta Atenas y Turquía) y de oeste a este (desde Lisboa hasta Kiev, pasando por Madrid y Croacia). Las paradas se integrarán dentro de un proyecto completo de conexiones directas a metros, tranvías, autobuses y zonas de bicicletas.