Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del jueves deja 134.208,44 euros a un jugador
RC

El gigantesco túnel de 18 kilómetros que modificará el mapa de carreteras de Europa para siempre

El proyecto del túnel de Fehmarnbelt ya está en marcha y conectará dos países del norte de Europa a través del mar

Mar Georga

Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:25

El túnel submarino de Fehmarnbelt se sitúa como una de las obras más ambiciosas de Europa, junto al Eurotúnel y el Rogfast. Implicará una inversión de 7.400 millones de euros, y su estructura alcanzará los 18 kilómetros. Conectará, a través del mar Báltico, Dinamarca con Alemania, mejorando así el transporte y la movilidad entre ambos países.

Lo que hoy supone un viaje de 45 minutos en ferry entre Rødbyhavn (Dinamarca) y Puttgarden (Alemania) se convertirá, tras la construcción de esta obra de ingeniería, en un trayecto de 10 minutos en coche y 7 en tren. El impacto que producirá el túnel de Fehmarnbelt en la movilidad de personas y bienes será notable: trayectos como el de Hamburgo a Copenhague -actualmente tiene una duración de 5 horas- se reducirán a la mitad.

Noticias relacionadas

Luz verde en Europa al puente colgante más grande del mundo

Luz verde en Europa al puente colgante más grande del mundo

Giro inesperado con Santiago Calatrava: Roma rescata una construcción inacabada de 2009

Giro inesperado con Santiago Calatrava: Roma rescata una construcción inacabada de 2009

Este proyecto, que culminará en el 2030, utiliza para su construcción bloques que miden 217 metros de largo, 42 de ancho y 9 de alto, y que pesan unas 73.000 toneladas. A diferencia del Eurotúnel, este no se excavará en tierra sólida, sino que se utilizarán estas grandes secciones de hormigón prefabricadas para colocarlas en zanjas excavadas en el fondo del mar. Posteriormente, se ensamblarán y se cubrirán, para crear de este modo un túnel con dos calzadas para vehículos y dos líneas de tren electrificadas.

"El túnel Fehmarnbelt será un punto de inflexión para el turismo en Dinamarca y en la región escandinava en general", ha comunicado Mads Schreiner, director de marketing internacional de VisitDenmark, al medio 'CNN'. Se espera que el túnel submarino Fehmarnbelt incremente, además de la movilidad y el transporte, la economía y el turismo de la región.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  2. 2

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia
  3. 3

    Una megainversión de 120 millones convertirá a Valencia en la primera ciudad europea autosuficiente en agua ante emergencias
  4. 4

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  5. 5 Una mujer logra una pensión de 2.071,29 euros al compatibilizar jubilación y viudedad después de que la Seguridad Social lo impidiera por ser incompatible
  6. 6 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  7. 7

    La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta
  8. 8 Retrasos en cuatro líneas de Metrovalencia por problemas de suministro eléctrico
  9. 9

    Los exclusivos eventos de Rosa Castellví y José María Pacheco en Xàbia
  10. 10 Una mujer con cáncer consigue la pensión por incapacidad permanente total después de que la Seguridad Social se la denegara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El gigantesco túnel de 18 kilómetros que modificará el mapa de carreteras de Europa para siempre

El gigantesco túnel de 18 kilómetros que modificará el mapa de carreteras de Europa para siempre