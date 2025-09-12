El gigantesco túnel de 18 kilómetros que modificará el mapa de carreteras de Europa para siempre El proyecto del túnel de Fehmarnbelt ya está en marcha y conectará dos países del norte de Europa a través del mar

El túnel submarino de Fehmarnbelt se sitúa como una de las obras más ambiciosas de Europa, junto al Eurotúnel y el Rogfast. Implicará una inversión de 7.400 millones de euros, y su estructura alcanzará los 18 kilómetros. Conectará, a través del mar Báltico, Dinamarca con Alemania, mejorando así el transporte y la movilidad entre ambos países.

Lo que hoy supone un viaje de 45 minutos en ferry entre Rødbyhavn (Dinamarca) y Puttgarden (Alemania) se convertirá, tras la construcción de esta obra de ingeniería, en un trayecto de 10 minutos en coche y 7 en tren. El impacto que producirá el túnel de Fehmarnbelt en la movilidad de personas y bienes será notable: trayectos como el de Hamburgo a Copenhague -actualmente tiene una duración de 5 horas- se reducirán a la mitad.

Este proyecto, que culminará en el 2030, utiliza para su construcción bloques que miden 217 metros de largo, 42 de ancho y 9 de alto, y que pesan unas 73.000 toneladas. A diferencia del Eurotúnel, este no se excavará en tierra sólida, sino que se utilizarán estas grandes secciones de hormigón prefabricadas para colocarlas en zanjas excavadas en el fondo del mar. Posteriormente, se ensamblarán y se cubrirán, para crear de este modo un túnel con dos calzadas para vehículos y dos líneas de tren electrificadas.

"El túnel Fehmarnbelt será un punto de inflexión para el turismo en Dinamarca y en la región escandinava en general", ha comunicado Mads Schreiner, director de marketing internacional de VisitDenmark, al medio 'CNN'. Se espera que el túnel submarino Fehmarnbelt incremente, además de la movilidad y el transporte, la economía y el turismo de la región.